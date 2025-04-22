Вже майже 7 тисяч заяв! Як батькам не запізнитись із записом дитини до школи в Києві

Запис дітей до першого класу у навчальних закладах Києва стартував 1 квітня 2025 року. Станом на тепер українці подали вже майже сім тисяч заяв на зарахування дітей до школи.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).
Електронний запис до першого класу у школах Києва запрацював 1 квітня 2025 року. Відтоді українці вже подали 6 955 заяв на зарахування дитини до школи.
За словами заступника голови КМДА Валентина Мондриївського, онлайн - через "Портал послуг" батьки подали 683 заяви. З них навчальні заклади опрацювали вже 204.
Ще 6 272 заяви були створені закладами освіти на основі паперових заяв (поданих вручну) та перенесені в електронні кабінети.
"Ми послідовно розвиваємо цифрову трансформацію у сфері освіти. Онлайн-запис до школи через "Портал послуг" - це приклад зручного сервісу, який економить час батьків, спрощує адміністративні процеси та дає змогу школам працювати ефективніше", - наголосив посадовець.
Він додав, що надалі планується:
Заяви на зарахування дітей до школи в Києві приймають до 31 травня 2025 року.
Тим часом з 15 червня можна буде подати заявку на вільні місця у школах.
Для того, щоб подати заяву на зарахування дитини до школи в Києві онлайн, потрібно виконати низку простих дій:
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як записати дитину до першого класу в Києві та який головний критерій для зарахування до школи.
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