Вже майже 7 тисяч заяв! Як батькам не запізнитись із записом дитини до школи в Києві

Скільки "шкільних" заяв та як саме подали в Києві

Електронний запис до першого класу у школах Києва запрацював 1 квітня 2025 року. Відтоді українці вже подали 6 955 заяв на зарахування дитини до школи.

За словами заступника голови КМДА Валентина Мондриївського, онлайн - через "Портал послуг" батьки подали 683 заяви. З них навчальні заклади опрацювали вже 204.

Ще 6 272 заяви були створені закладами освіти на основі паперових заяв (поданих вручну) та перенесені в електронні кабінети.

"Ми послідовно розвиваємо цифрову трансформацію у сфері освіти. Онлайн-запис до школи через "Портал послуг" - це приклад зручного сервісу, який економить час батьків, спрощує адміністративні процеси та дає змогу школам працювати ефективніше", - наголосив посадовець.

Він додав, що надалі планується:

розширення функціоналу;

впровадження нових цифрових інструментів у навчальних закладах столиці.

Як подати заяву на зарахування до школи в Києві онлайн

Заяви на зарахування дітей до школи в Києві приймають до 31 травня 2025 року.

Тим часом з 15 червня можна буде подати заявку на вільні місця у школах.

Для того, щоб подати заяву на зарахування дитини до школи в Києві онлайн, потрібно виконати низку простих дій:

зайти на веб-портал надання електронних послуг міста Києва "Портал послуг";

увійти до персонального кабінету за допомогою "Дія.Підпис", електронного підпису (особистого ключа) або системи ID.GOV.UA;

Авторизація на "Порталі послуг" (скриншот: id-services.kyivcity.gov.ua)