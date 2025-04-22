Уже почти 7 тысяч заявлений! Как родителям не опоздать с записью ребенка в школу в Киеве

Запись детей в первый класс в учебных заведениях Киева стартовала 1 апреля 2025 года. По состоянию на сейчас украинцы подали уже почти семь тысяч заявлений на зачисление детей в школу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Электронная запись в первый класс в школах Киева заработала 1 апреля 2025 года. С тех пор украинцы уже подали 6 955 заявлений на зачисление ребенка в школу.
По словам заместителя председателя КГГА Валентина Мондриевского, онлайн - через "Портал услуг" родители подали 683 заявления. Из них учебные заведения обработали уже 204.
Еще 6 272 заявления были созданы учебными заведениями на основе бумажных заявлений (поданных вручную) и перенесены в электронные кабинеты.
"Мы последовательно развиваем цифровую трансформацию в сфере образования. Онлайн-запись в школу через "Портал услуг" - это пример удобного сервиса, который экономит время родителей, упрощает административные процессы и позволяет школам работать эффективнее", - подчеркнул чиновник.
Он добавил, что в дальнейшем планируется:
Заявления на зачисление детей в школу в Киеве принимают до 31 мая 2025 года.
Между тем с 15 июня можно будет подать заявку на свободные места в школах.
Для того чтобы подать заявление на зачисление ребенка в школу в Киеве онлайн, нужно выполнить ряд простых действий:
Напомним, ранее мы рассказывали, как записать ребенка в первый класс в Киеве и какой главный критерий для зачисления в школу.
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