Вже у липні. Стефанішина назвала наступний крок після початку переговорів з ЄС

За її словами, вступ України до Євросоюзу є тривалим процесом. На цьому шляху Україні треба буде повністю адаптувати законодавство, правову систему та економіку до умов Євросоюзу. Це дозволить функціонувати країні в межах внутрішнього ринку, щоб не було бар'єрів у пересуванні громадян.

"Щоб ми не відчували себе чужинцями всередині європейської родини, нам треба буде багато чого зробити в рамках переговорів. Якщо старт переговорів відбудеться наступного тижня, то вже у липні ми очікуємо перший етап, під час якого зробимо оцінку відповідності нашого законодавства в низці сфер і будемо розуміти наші зобов'язання", - заявила Стефанішина.

Вступ Україи в ЄС

У грудні минулого року Європейська рада під час саміту в Брюсселі підтримала початок переговорів щодо вступу України до ЄС .

У цьому році посли ЄС затвердили керівні засади для переговорів про приєднання України до блоку. Інформувалося, що переговори мають розпочатися 25 червня. Водночас польський міністр у справах ЄС Адам Шлапка попередив, що вступні переговори України з Європейським союзом можуть бути складними через наявність спірних питань у деяких сферах.

Також посол Естонії в Україні Аннелі Кольк в інтерв'ю РБК-Україна заявила, що переговори про вступ України до ЄС можуть зайняти менше десяти років.

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