Уже в июле. Стефанишина назвала следующий шаг после начала переговоров с ЕС

По ее словам, вступление Украины в Евросоюз является длительным процессом. На этом пути Украине нужно будет полностью адаптировать законодательство, правовую систему и экономику к условиям Евросоюза. Это позволит функционировать стране в пределах внутреннего рынка, чтобы не было барьеров в передвижении граждан.

"Чтобы мы не чувствовали себя чужаками внутри европейской семьи, нам предстоит многое сделать в рамках переговоров. Если старт переговоров состоится на следующей неделе, то уже в июле мы ожидаем первый этап, во время которого сделаем оценку соответствия нашего законодательства в ряде сфер и будем понимать наши обязательства", - заявила Стефанишина.

Вступление Украины в ЕС

В декабре прошлого года Европейский совет во время саммита в Брюсселе поддержал начало переговоров по вступлению Украины в ЕС .

В этом году послы ЕС утвердили руководящие принципы для переговоров о присоединении Украины к блоку. Переговоры должны начаться 25 июня. В то же время, польский министр по делам ЕС Адам Шлапка предупредил, что вступительные переговоры Украины с Европейским союзом могут быть сложными из-за наличия спорных вопросов в некоторых сферах.

Также посол Эстонии в Украине Аннели Кольк в интервью заявила, что переговоры о вступлении Украины в ЕС могут занять менее десяти лет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.