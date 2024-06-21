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Уже в июле. Стефанишина назвала следующий шаг после начала переговоров с ЕС

Фото: Ольга Стефанишина, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

На пути жл Европейского Союза Украине нужно будет полностью адаптировать законодательство.

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, сообщает РБК-Украина со ссылкой на телемарафон.

По ее словам, вступление Украины в Евросоюз является длительным процессом. На этом пути Украине нужно будет полностью адаптировать законодательство, правовую систему и экономику к условиям Евросоюза. Это позволит функционировать стране в пределах внутреннего рынка, чтобы не было барьеров в передвижении граждан.

"Чтобы мы не чувствовали себя чужаками внутри европейской семьи, нам предстоит многое сделать в рамках переговоров. Если старт переговоров состоится на следующей неделе, то уже в июле мы ожидаем первый этап, во время которого сделаем оценку соответствия нашего законодательства в ряде сфер и будем понимать наши обязательства", - заявила Стефанишина.

Вступление Украины в ЕС

В декабре прошлого года Европейский совет во время саммита в Брюсселе поддержал начало переговоров по вступлению Украины в ЕС.

В этом году послы ЕС утвердили руководящие принципы для переговоров о присоединении Украины к блоку. Переговоры должны начаться 25 июня. В то же время, польский министр по делам ЕС Адам Шлапка предупредил, что вступительные переговоры Украины с Европейским союзом могут быть сложными из-за наличия спорных вопросов в некоторых сферах.

Также посол Эстонии в Украине Аннели Кольк в интервью заявила, что переговоры о вступлении Украины в ЕС могут занять менее десяти лет.

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Вступление в ЕСЕвросоюз