Вже не фантастика. Чи готується НАТО до нападу Росії та про що кажуть злиті плани

При підготовці матеріалу використовувалися: публікації таблоїдів Bild та Daily Mail, заяви західних та українських офіційних осіб, дані статистичного порталу Statista, коментар керівника Центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнка.

Два сценарії. Як і коли Росія може атакувати НАТО

Обговорення планів нападу Росії на східний фланг НАТО розпочалося з публікації німецького таблоїду Bild. Як стверджувалося, він отримав секретний документ "Оборона альянсу-2025" із можливим сценарієм того, як можуть розвиватися події аж до нібито прямої "неминучої війни" влітку 2025 року.

Події, що описуються, мають розгорнутися з лютого 2024 року та нової хвилі мобілізації на 200 000 росіян. Далі, згідно зі сценарієм Міноборони Німеччини, буде наступ в Україні, який "матиме великий успіх" до червня. В середині року Росія перейде до гібридних атак на Захід, зокрема, до підбурювання етнічних росіян у країнах Балтії. І можливі зіткнення Кремль використає як привід для масштабних навчань у вересні на заході Білорусі з перекиданням 50 000 військових до кордонів Литви та Польщі. Практично як у 2021 році перед вторгненням в Україну, наголошує Bild.

Сценарій можливого російського вторгнення з нібито секретних документів Міноборони Німеччини (фото інфографіка Bild)

У жовтні можуть розмістити додаткові війська та ракети середньої дальності в Калінінграді, прикриваючись брехнею про нібито майбутній напад НАТО. Пріоритетною ціллю стане захоплення Сувалкського коридору – смуги завширшки 100 км між Білоруссю та Калінінградом, яка пов'язує країни Балтії з союзниками. Для цього у грудні буде ініційовано прикордонний конфлікт та заворушення з жертвами. І реакція альянсу може бути недостатньо рішучою через те, що в цей час США будуть "паралізовані" після президентських виборів.

Потім у січні 2025 року Польща і країни Балтії на спецзасіданні Ради НАТО заявлять про зростаючу загрозу з боку РФ. Навесні Росія знову підтягне додаткові війська до їхніх кордонів. А дві танкові та одну мотострілецьку дивізії на 70 000 військових розмістить у Білорусі. Згідно зі сценарієм, НАТО зважиться на заходи стримування лише в травні, і в так званий "День X" перекине на східний фланг 300 000 військових.

Західні чиновники оперативно реагували на публікацію Bild. Представник НАТО Яніс Сартс зазначив, що у ЗМІ потрапив не секретний розвідувальний аналіз, а лише сценарій майбутніх навчань.

"Можу додати, що розгляд різних сценаріїв – навіть якщо вони вкрай малоймовірні – є частиною повсякденної військової діяльності, особливо у сфері навчань", – зазначив один із представників німецького Міноборони.

Тим часом британський таблоїд Daily Mail звернув увагу на заяву голови військового комітету НАТО Роба Бауера, який спрогнозував великий збройний конфлікт протягом 20 років. З посиланням на колишніх воєначальників та експертів видання вважає, що напад Росії може складатися з кількох фаз. Перша – кібервійна, націлена на логістику, та ракетні удари.

"Росія не буде соромиться використовувати сотні високоточних ракет великої дальності проти цивільних цілей по всій Європі. Вони зробили це проти України і явно не переймаються наслідками воєнних злочинів. Якщо вони вирішать атакувати НАТО, вони запустять ракети та безпілотники по всіх основних морських портах, аеропортах та транспортних вузлах, а також по великих військових штабах і так далі”, – зазначив колишній командувач армії США в Європі Бен Ходжес.

Потім буде друга фаза - наступ по суші, морю та в повітрі. На його думку, Москва зробила уроки з помилок в Україні і за допомогою Китаю та Ірану зуміла поповнити арсенали. У цій фазі можлива атака Сувалкського коридору, після чого Путін візьме паузу для оцінки реакції НАТО. І якщо альянс забариться з заходами колективної оборони, закріпленої у ст. 5, той вже не зупиниться, додав Ходжес.

Можливий сценарій агресії упродовж найближчих 20 років (фото інфографіка Daily Mail)

Західні медіа не просто так опублікували сценарії російського вторгнення, цілком імовірно, що інформацією поділилися джерела у розвідці Німеччини та Британії, вважає керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

"Думаю, все, що там описано, відсотків на 80 так і є. І зроблено це свідомо. Мета – мобілізувати політикум і суспільство країн НАТО, показати, що військове зіткнення з Росією – це не фантастика, а можливі реалії того, що станеться, якщо не підтримати Україну, не зупинити та не стримати РФ", – розповів він РБК-Україна.

За його словами, описані плани відповідають логіці Росії. Раніше вона перемістила ядерну зброю до Білорусі, розширила військову присутність, зокрема за рахунок "вагнерівців", передала комплекси "Іскандер", а сьогодні постійно погрожує країнам Балтії та Північної Європи. При цьому російська пропаганда давно каже, що вже йде війна проти НАТО в Україні.

"Думаю, плани опублікували свідомо, щоб показати загрози не тільки для України. Вибір очевидний: або відправляти на війну своїх солдатів, або дати Україні зброю. Адже чим більше ми знищуємо російські війська, тим менше у них можливості використовувати ці сили проти країн НАТО", – зазначив експерт.

Проте Bild помиляється, коли пише, що перед агресією на Захід росіянам треба перемогти чи захопити більшу частину України. Цілком можливо, що Путін нападе, коли зрозуміє неминучість поразки в Україні.

"Тоді вони наважаться на ескалацію, щоб підштовхнути Захід до переговорів. Скажуть, що пряма війна нікому не потрібна, ну, і, звісно, запропонують обговорити долю України", – каже Мусієнко.

Експерт також звернув увагу на іншу публікацію. Днями в The Times з'явилися оцінки аналітиків Міжнародного інституту стратегічних досліджень (ISIS), які сумніваються, що США дадуть відповідь, якщо Росія застосує тактичну ядерну зброю. За його словами, такі матеріали у ЗМІ з'являються, щоб стимулювати підтримку України та стримати зростаючі загрози.

Як реагує світ? І чи може Росія напасти, доки воює в Україні

Німецькі експерти вважають, що збройне протистояння з Росією може розвернутися через 5-8 років. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус поки не бачить загрози нападу, але експертам довіряє.

"Ми чуємо погрози з Кремля майже щодня. Останнім часом – на адресу наших друзів у країнах Балтії. Тому ми маємо враховувати, що одного разу Росія може напасти навіть на країну НАТО", – сказав він.

Голова військового комітету НАТО Роб Бауер про всяк випадок зазначив, що збройні сили альянсу готові до війни, але також до неї має готуватися населення західних країн. Міністр оборони Швеції Карл Оскар Болін заявив, що шведам треба діяти, щоб підвищити стійкість країни.

"Мир не є нерухомою константою. Багато хто казав це до мене, але дозвольте мені зробити це офіційно, більш прямо і ясно: у Швеції може бути війна", - наголосив він.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг поки не бачить безпосередніх загроз країнам альянсу (фото Getty Images)

Головнокомандувач армії Норвегії Ейрік Крістоферсен виступив за нарощування військового потенціалу НАТО. Він вважає, що протягом 2-3 років ще буде вікно для посилення ППО, виробництва ракет та військової техніки. Литва, Латвія та Естонія вирішили створити спільну оборонну зону на кордоні з РФ та Білоруссю. Крім того, Литва та Польща проведуть навчання у Сувалкському коридорі.

"Ми розуміємо, що якщо Росію не зупинити в Україні, вона може продовжити свою агресію, і тоді наступними будуть країни Балтії… Саме тому ми відчуваємо холод війни на своїй шиї", – заявив глава литовського МЗС Габріелюс Ландсбергіс.

Напередодні генсек НАТО Єнс Столтенберг сказав, що не бачить прямих загроз членам альянсу, але НАТО уважно стежить за Росією. За його словами, зростання військової присутності спрямоване на запобігання атаки РФ. Представник української військової розвідки Андрій Юсов учора також коментував погрозу такого нападу.

"ГУР має інформацію, і звичайно, ті сигнали, які оприлюднюються, зокрема експертами міжнародних ЗМІ. Вони констатують той факт, що РФ справді є загрозою безпеці в Європі та НАТО", – повідомив він.

До цього секретар РНБО Олексій Данілов виключив відкриття "другого російського фронту", доки війська агресора воюють в Україні. Експерт Олександр Мусієнко із цим не згоден. За його словами, Росія вже готова до гібридних атак країн Балтії з проникненням агентури і тих же "вагнерівців" для подальших диверсій. Мета – спровокувати дискусії про те, чи варто реагувати на них усім блоком та застосовувати ст. 5 про колективний захист. Причому не виключається і варіант із "зеленими чоловічками", які, прикриваючись інтересами російськомовних, закликатимуть Москву до прямого вторгнення.

"І Росія введе свої сили. Навіть ціною послаблення тиску в Україні, коли зрозуміє, що не може досягти військових цілей, що тут їй загрожує поразка. Росіяни змістять акцент, щоб поразка не виглядала тотальною", – додав він у коментарі РБК-Україна.

НАТО у цифрах. Коротко про військову міць альянсу

Минулого року НАТО погодило детальні плани протидії Росії в Арктиці та Північній Атлантиці, Центральній Європі або Середземноморському регіоні. Наступного місяця на східному фланзі пройдуть навчання "Стійкий захисник" – одні з найбільших з часів закінчення холодної війни. Участь візьмуть усі країни-союзниці та Швеція, вступ якої очікується цього року. До речі, вчора його ратифікував парламент Туреччини, лишилася справа за Угорщиною.

Також оголошено про плани збільшити чисельність європейських військ у стані підвищеної боєготовності з 40 000 до понад 300 000. Раніше східні фланги були посилені з чотирьох до восьми бойових груп – у Болгарії, Угорщині, Румунії, Словаччині та країнах Балтії. Паралельно зростають витрати на оборону. У відсотковому співвідношенні лідирують Польща – 3,9%, США – 3,49%, Естонія – 2,73%, Литва – 2,54% та Великобританія – 2,08% від ВВП.

Топ-10 країн НАТО за чисельністю армії (фото інфографіка РБК-Україна на основі даних статистичного порталу Statista)

На випадок конфлікту теоретично блок здатний виставити понад 3,35 млн віськових, 20 000 літаків, 12 400 танків, понад мільйон бронемашин, до 15 000 одиниць ствольної, самохідної та реактивної артилерії. Військово-морський флот налічує понад 2 100 кораблів, у тому числі 16 авіаносців та 143 підводні човни. Щодо ядерної зброї, то за кількістю боєголовок зберігається паритет - до 6 000 з обох сторін.

Все це не дає гарантії, що Росія не зважиться на напад. Характер якого залежатиме від театру можливих бойових дій.

"Якщо це виключно країни Балтії (а загрози є і для Швеції та Данії), не буде застосування 500-тисячного російського контингенту. Але включиться фактор ядерного шантажу. Росія може погрожувати тактичним ударом по будь-якій країні Балтії чи Польщі, якщо альянс втрутиться" , – вважає експерт.

Заходом стримування могло б виступити перекидання тактичної ядерної зброї США до Польщі, додав він.

Росія поступається майже в усьому. І може розглядати лише швидку війну

У грудні 2023 року Путін довів чисельність своєї армії до 1,33 млн діючих військових. Серед причин у міноборони Росії назвали "необхідність адекватної реакції на агресивну діяльність блоку НАТО". Військовий експерт, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман у розмові з РБК-Україна називав такий аргумент смішним.

"Коли вони починають говорити, що їм погрожує НАТО, думаю, навіть усередині Росії у багатьох це викликає усмішку. Жодне НАТО ніколи не збиралося їм погрожувати. Щоб що? Навіщо НАТО територія в Росії? Їм просто треба виправдати збільшення кількості військових на російсько-українській війні", – розповів він.

Детальніше про це читайте у матеріалі "Російський максимум. На скільки Путін може збільшити армію і чи є "больовий поріг".

Порівняння військової могутності НАТО та Росії (фото інфографіка РБК-Україна на основі даних статистичного порталу Statista)

На папері у військовій могутності Росія програє НАТО за багатьма статтями:

винищувачі – 773 проти майже 4000

транспортні та спецлітаки – близько 600 проти майже 2 500

гелікоптери – 1 500 проти 8 600

бронемашини - 150 000 проти 1 млн

військових кораблів різних видів – 600 проти понад 2150

Проблема в тому, що Росія вже два роки перебуває у повномасштабній війні з Україною, і, ймовірно, здатна швидше розгорнути сили. І найімовірніше розглядається сценарій швидкої війни з десантними операціями та проривом кордонів. На думку Олександра Мусієнка, росіяни не зацікавлені у танкових баталіях. Максимум – захоплення якоїсь території та ядерний шантаж.

"Виклики серйозні, не дарма ж Путін перемістив ядерну зброю до Білорусі. Якщо вони її застосують, відповідь прилетить по Білорусі, і тоді точно сядуть домовлятися. Це логіка Росії. Вдасться розколоти НАТО хоча б на якийсь час – добре, ні – значить буде стимул до переговорів, щоб не допустити світової ядерної війни. На це весь розрахунок. Вони ходять по лезу бритви, і ідея деескалації через ескалацію у них досі жива", – додав співрозмовник.