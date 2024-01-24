Уже не фантастика. Готовится ли НАТО к нападению России и о чем говорят слитые планы

При подготовке материала использовались: публикации таблоидов Bild и Daily Mail, заявления западных и украинских официальных лиц, данные статистического портала Statista, комментарий руководителя Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко.

Два сценария. Как и когда Россия может атаковать НАТО

Обсуждение планов нападения России на восточный фланг НАТО началось с публикации немецкого таблоида Bild. Как утверждалось, он получил секретный документ "Оборона альянса-2025" с возможным сценарием того, как могут развиваться события вплоть до якобы прямой "неизбежной войны" летом 2025 года.

Описываемые события должны развернуться с февраля 2024 года и новой волны мобилизации на 200 000 россиян. За этим, согласно сценарию Минобороны Германии, последует наступление в Украине, которое "будет иметь большой успех" к июню. Далее Россия перейдет к гибридным атакам на Запад, в частности, к подстрекательству этнических русских в странах Балтии. И возможные столкновения Кремль использует как предлог для масштабных учений в сентябре на западе Беларуси с переброской 50 000 военных к границам Литвы и Польши. Практически как в 2021 году перед вторжением в Украину, подчеркивает Bild.

Сценарий возможного российского вторжения из якобы секретных документов Минобороны Германии (фото инфографика Bild)

В октябре могут разместить дополнительные войска и ракеты средней дальности в Калининграде, прикрываясь ложью о якобы скором нападении НАТО. Приоритетной целью станет захват Сувалкского коридора – полосы шириной в 100 км между Беларусью и Калининградом, которая связывает страны Балтии с союзниками. Для этого в декабре будет инициирован пограничный конфликт и беспорядки с жертвами. И реакция альянса может быть недостаточно решительной из-за того, что в это время США будут "парализованы" после президентских выборов.

Затем январе 2025 года Польша и страны Балтии на спецзаседании Совета НАТО заявят о растущей угрозе со стороны РФ. Весной Россия снова подтянет дополнительные войска к их границам. А две танковые и одну мотострелковую дивизии на 70 000 военных разместит в Беларуси. Согласно сценарию, НАТО решится на меры сдерживания только в мае, и в так называемый "День X" перебросит на восточный фланг 300 000 военных.

Западные чиновники оперативно реагировали на публикацию Bild. Представитель НАТО Янис Сартс отметил, что в СМИ попал не секретный разведывательный анализ, а лишь сценарий будущих учений.

"Могу добавить, что рассмотрение различных сценариев - даже если они крайне маловероятны - является частью повседневной военной деятельности, особенно в сфере учений", – отметил один из представителей немецкого Минобороны.

Тем временем британский таблоид Daily Mail обратил внимание на заявление главы военного комитета НАТО Роба Бауэра, который спрогнозировал большой вооруженный конфликт в ближайшие 20 лет. Со ссылкой на бывших военачальников и экспертов издание считает, что нападение России может состоять из нескольких фаз. Первая – кибервойна, нацеленная на логистику, и ракетные удары.

"Россия не будет стесняться использовать сотни высокоточных ракет большой дальности против гражданских целей по всей Европе. Они сделали это против Украины и явно не беспокоятся о последствиях военных преступлений. Если они решат атаковать НАТО, они запустят ракеты и беспилотники по всем основным морским портам, аэропортам и транспортным узлам, а также крупным военным штабам и так далее", – отметил бывший командующий армии США в Европе Бен Ходжес.

Затем последует вторая фаза – наступление по суше, морю и в воздухе. По его мнению, Москва извлекла уроки из ошибок в Украине и с помощью Китая и Ирана сумела пополнить арсеналы. В этой фазе возможна атака Сувалкского коридора, после чего Владимир Путин возьмет паузу для оценки реакции НАТО. И если альянс замешкается с мерами коллективной обороны, закрепленной в ст. 5, то тот уже не остановится, добавил Ходжес.

Возможный сценарий агрессии в течение ближайших 20 лет (фото инфографика Daily Mail)

Западные медиа не просто так опубликовали сценарии российского вторжения, вполне вероятно, что информацией поделились источники в разведке Германии и Британии, считает руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

"Думаю, все, что там описано, процентов на 80 так и есть. И сделано это сознательно. Цель – мобилизовать политикум и общество стран НАТО, показать, что военное столкновение с Россией – это не фантастика, а возможные реалии того, что произойдет, если не поддержать Украину, не остановить и не сдержать РФ", – рассказал он РБК-Украина.

По его словам, описанные планы соответствуют логике России. Ранее она переместила ядерное оружие в Беларусь, расширила военное присутствие, в том числе за счет "вагнеровцев", передала комплексы "Искандер", а сегодня постоянно угрожает странам Балтии и Северной Европы. При этом российская пропаганда давно говорит, что уже идет война против НАТО в Украине.

"Думаю, планы опубликовали сознательно, чтобы показать угрозы не только для Украины. Выбор очевиден: либо отправлять на войну своих солдат, либо дать Украине оружие. Ведь чем больше мы уничтожаем российских войск, тем меньше у них возможности использовать эти силы против стран НАТО", – отметил эксперт.

Однако Bild ошибается, когда пишет, что перед агрессией на Запад россиянам нужно победить или захватить большую часть Украину. Вполне возможно, что Путин нападет, когда поймет неизбежность поражения в Украине.

"Тогда они решатся на эскалацию, чтобы подтолкнуть Запад к переговорам. Скажут, что прямая война никому не нужна, ну, и, конечно, предложат обсудить судьбу Украины", – говорит Мусиенко.

Эксперт также обратил внимание на другую публикацию. На днях в The Times появились оценки аналитиков Международного института стратегических исследований (ISIS), которые сомневаются, что США ответят, если Россия применит тактическое ядерное оружие. По его словам, такие материалы в СМИ появляются, чтобы стимулировать поддержку Украины и сдержать растущие угрозы.

Как реагирует мир. И может ли Россия напасть, пока воюет в Украине

Немецкие эксперты считают, что вооруженное противостояние с Россией может развернуться через 5-8 лет. Министр обороны Германии Борис Писториус пока не видит угрозу нападения, но экспертам доверяет.

"Мы слышим угрозы из Кремля почти каждый день. В последнее время – в адрес наших друзей в странах Балтии. Поэтому мы должны учитывать, что однажды Россия может напасть даже на страну НАТО", – сказал он.

Глава военного комитета НАТО Роб Бауэр на всякий случай отметил, что вооруженные силы альянса готовы к войне, но также к ней должно готовиться население западных стран. Министр обороны Швеции Карл-Оскар Болин заявил, что шведам нужно действовать, чтобы повысить устойчивость страны.

"Мир не является неподвижной константой. Многие говорили это до меня, но позвольте мне сделать это в официальном качестве, более прямо и ясно: в Швеции может быть война", – подчеркнул он.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг пока не видит непосредственных угроз странам альянса (фото Getty Images)

Главнокомандующий армии Норвегии Эйрик Кристоферсен выступил за наращивание военного потенциала НАТО. Он считает, что в течение 2-3 лет еще будет окно для усиления ПВО, производства ракет и военной техники. Литва, Латвия и Эстония решили создать совместную оборонную зону на границе с РФ и Беларусью. Кроме того, Литва и Польша проведут учения в Сувалкском коридоре.

"Мы понимаем, что если Россию не остановить в Украине, она может продолжить свою агрессию, и тогда следующими будут страны Балтии… Именно поэтому мы чувствуем холод войны на своей шее", – заявил глава литовского МИД Габриелюс Ландсбергис.

Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что не видит прямых угроз членам альянса, но НАТО внимательно следит за Россией. По его словам, рост военного присутствия направлен на предотвращения атаки РФ. Представитель украинской военной разведки Андрей Юсов вчера тоже комментировал угрозу такого нападения.

"ГУР имеет информацию, и конечно, те сигналы, которые обнародуются, в том числе экспертами международных СМИ. Они констатируют тот факт, что РФ действительно является угрозой для безопасности в Европе и НАТО", – сообщил он.

До этого секретарь СНБО Алексей Данилов исключил открытие "второго российского фронта", пока войска агрессора воюют в Украине. Эксперт Александр Мусиенко с этим не согласен. По его словам, Россия уже готова к гибридным атакам стран Балтии с проникновением агентуры и тех же "вагнеровцев" для последующих диверсий. Цель – спровоцировать дискуссии о том, стоит ли реагировать на них всем блоком и применять ст. 5 о коллективной защите. Причем не исключается и вариант с "зелеными человечками", которые, прикрываясь интересами русскоязычных, будут призывать Москву к прямому вторжению.

"И Россия введет свои силы. Даже ценой ослабления давления в Украине, когда поймет, что не может достичь военных целей, что здесь ей грозит поражение. Россияне смесят акцент, чтобы поражение не выглядело тотальным", – добавил он в комментарии РБК-Украина.

НАТО в цифрах. Коротко о военной мощи альянса

В прошлом году НАТО согласовало подробные планы противодействия России в Арктике и Северной Атлантике, в Центральной Европе или в Средиземноморском регионе. На следующий месяц на восточном фланге пройдут учения "Стойкий защитник" – одни из крупнейших со времен окончания холодной войны. Участие примут все страны-союзницы и Швеция, вступление которой ожидается в нынешнем году. Кстати, вчера его ратифицировал парламент Турции, осталось дело за Венгрией.

Также объявлено о планах увеличить численность европейских войск в состоянии повышенной боеготовности с 40 000 до более 300 000. Ранее восточных фланг был усилен с четырех до восьми боевых групп – в Болгарии, Венгрии, Румынии, Словакии и странах Балтии. Параллельно растут расходы на оборону. В процентном соотношении лидируют Польша – 3,9%, США – 3,49%, Эстония – 2,73%, Литва – 2,54% и Великобритания – 2,08% от ВВП.

Топ-10 стран НАТО по численности армии (фото инфографика РБК-Украина на основе данных статистического портала Statista)

На случай конфликта в теории блок способен выставить свыше 3,35 млн военных, 20 000 самолетов, 12 400 танков, более миллиона бронемашин, до 15 000 единиц ствольной, самоходной и реактивной артиллерии. Военно-морской флот насчитывает свыше 2 100 кораблей, в том числе 16 авианосцев и 143 подводные лодки. Что касается ядерного оружия, то по количеству боеголовок сохраняется паритет - до 6 000 с обеих сторон.

Все это не дает гарантии того, что Россия не решится на нападение. Характер которого будет зависеть от театра возможных военных действий.

"Если это исключительно страны Балтии (а угрозы есть и для Швеции и Дании), не будет применения 500-тысячного российского контингента. Но включится фактор ядерного шантажа. Россия может угрожать тактическим ударом по какой-либо стране Балтии или Польше, если альянс вмешается", – считает эксперт.

В качестве мер сдерживания могла бы выступить переброска тактического ядерного оружия США в Польшу, добавил он.

Россия уступает почти во всем. И может рассматривать лишь быструю войну

В декабре 2023 года Путин довел численность своей армии до 1,33 млн действующих военных. Среди причин в минобороны России назвали "необходимость адекватной реакции на агрессивную деятельность блока НАТО". Военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман в беседе с РБК-Украина называл такой аргумент смешным.

"Когда они начинают говорить, что им угрожает НАТО, думаю, даже внутри России у многих это вызывает улыбку. Никакое НАТО никогда не собиралось им угрожать. Чтобы что? Зачем НАТО территория в России? Им просто нужно оправдать увеличение числа военных на российско-украинской войне", – рассказал он.

Подробнее об этом читайте в материале "Российский максимум. На сколько Путин может увеличить армию и есть ли "болевой порог".

Сравнение военной мощи НАТО и России (фото инфографика РБК-Украина на основе данных статистического портала Statista)

На бумаге в военной мощи Россия проигрывает НАТО по многим статьям:

истребители – 773 против почти 4000

транспортные и спецсамолеты – около 600 против почти 2 500

вертолеты – 1 500 против 8 600

бронемашины – 150 000 против 1 млн

военных кораблей разных видов – 600 против свыше 2 150

Проблема в том, что Россия уже два года находится в полномасштабной войне с Украиной, и, вероятно, способна быстрее развернуть силы. И скорее всего рассматривается сценарий быстрой войны с десантными операциями и прорывом границ. По мнению Александра Мусиенко, россияне не заинтересованы в танковых баталиях. Максимум - захват какой-то территории и ядерный шантаж.

"Вызовы серьезные, не зря же Путин переместил ядерное оружие в Беларусь. Если они его применят, ответ прилетит по Беларуси, и тогда точно сядут договариваться. Это логика России. Удастся расколоть НАТО хотя бы на время – хорошо, нет – значит будет стимул к переговорам, чтобы не допустить мировой ядерной войны. На это весь расчет. Они ходят по лезвию бритвы, и идея деэскалации через эскалацию у них до сих пор жива", – добавил собеседник.