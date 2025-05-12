"Вже днями": у Туреччині зробили заяву про можливу зустріч Росії й України

Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан повідомляє РБК-Україна з посиланням на Haberturk.

"Наша позиція щодо війни, яка триває між Україною та Росією, є чіткою з самого початку. Наш президент неодноразово висловлював це. Туреччина намагається виконувати свою роль усіма своїми інституціями", - розповів Фідан.

Він нагадав, що минулого тижня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган мав "інтенсивний дипломатичний трафік". Зокрема, він говорив з президентом США Дональдом Трампом, президентом Франції Еммануелем Макроном та російським диктатором Володимиром Путіним.

За його словами, важливо те, що Туреччина знаходиться в центрі цих переговорів.

"Для нас важливо мати мир і стабільність у нашому регіоні. Я думаю, що сторони прийдуть до компромісу найближчими днями. Обидві сторони намагаються заручитися підтримкою США. Ми запрошуємо їх до якнайшвидшого припинення вогню", - заявив Фідан.

Пропозиція Путіна про переговори в Туреччині

У ніч на 11 травня Путін під час прес-конференції відкинув пропозицію України, США та країн "коаліції рішучих" щодо припинення вогню з 12 травня. Натомість він запропонував повернутися до переговорів у Стамбулі, які розпочалися ще у 2022 році, з тієї точки, де вони були перервані.

Варто зауважити, що світові лідери сприйняли ініціативу Путіна критично - більшість із них вважає, що таким чином Кремль лише затягує час і прагне продовжити війну. Президент України Володимир Зеленський у відповідь наголосив, що Київ готовий до перемовин із Росією, але лише за умови, що Москва погодиться на припинення вогню з 12 травня.