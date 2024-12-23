Плями мазуту вже біля Криму: з'явилися нові супутникові знімки після аварії танкерів РФ

На опублікованих знімках видно, що у морі біля берегів Керчі спостерігається велика кількість плям мазуту.

Зазначається, що знімки в радіолокаційному діапазоні зроблено минулої ночі. На них видно десятки мазутних плям на відстані в кілька кілометрів від берега.

Що передувало

Тиждень тому через сильний шторм у Керченській протоці зазнали аварії два російських танкери "Волгонефть-212" і "Волгонефть-239". Хвилі розрубали їх майже навпіл.

Через декілька днів після того стало відомо, що біля порту "Кавказ" у Чорному морі зазнав аварії ще один танкер. Повідомлялося про витік мазуту. У мережі з'явилася інформація про забруднення узбережжя Краснодарського краю.

Більше про те, що сталося з російськими танкерами біля Криму і чи є загрози для України - у нашому матеріалі.