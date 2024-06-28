Вже 90 підписів. До підсумкового комюніке саміту миру приєдналася ще одна країна

На підсумковому комюніке саміту миру вже 90 підписів. До документа також приєдналися Федеративні Штати Мікронезії.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ Швейцарії.
Згідно з даними відомства, Федеративні Штати Мікронезії приєдналися до комюніке саміту миру в п'ятницю, 28 червня.
Федеративні Штати Мікронезії, іноді просто Мікронезія, - це острівна держава в Океанії, розташована на Каролінських островах, на північ від Нової Гвінеї. Мікронезія складається з більш ніж 600 островів, розкиданих по величезній території в Тихому океані.
У середині червня, 15-16 числа, Швейцарія стала центром тяжіння світових лідерів. Тут відбувся знаковий Глобальний саміт миру, присвячений врегулюванню конфлікту в Україні. На майданчику саміту зібралися понад 100 делегацій із різних країн та організацій, об'єднані спільною метою - пошук мирного шляху до завершення протистояння.
За підсумками дводенної роботи учасники саміту ухвалили підсумкове комюніке.
Нещодавно керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що Україна розраховує на проведення другого саміту миру у Саудівській Аравії до кінця року.
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