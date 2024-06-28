UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Вже 90 підписів. До підсумкового комюніке саміту миру приєдналася ще одна країна

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

На підсумковому комюніке саміту миру вже 90 підписів. До документа також приєдналися Федеративні Штати Мікронезії.

Згідно з даними відомства, Федеративні Штати Мікронезії приєдналися до комюніке саміту миру в п'ятницю, 28 червня. 

Федеративні Штати Мікронезії, іноді просто Мікронезія, - це острівна держава в Океанії, розташована на Каролінських островах, на північ від Нової Гвінеї. Мікронезія складається з більш ніж 600 островів, розкиданих по величезній території в Тихому океані.

Саміт миру

У середині червня, 15-16 числа, Швейцарія стала центром тяжіння світових лідерів. Тут відбувся знаковий Глобальний саміт миру, присвячений врегулюванню конфлікту в Україні. На майданчику саміту зібралися понад 100 делегацій із різних країн та організацій, об'єднані спільною метою - пошук мирного шляху до завершення протистояння.

За підсумками дводенної роботи учасники саміту ухвалили підсумкове комюніке.

Нещодавно керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що Україна розраховує на проведення другого саміту миру у Саудівській Аравії до кінця року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Саміт мируВійна Росії проти України