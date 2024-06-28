Уже 90 подписей. К итоговому коммюнике саммита мира присоединилась еще одна страна

Саммит мира

В середине июня, 15-16 числа, Швейцария стала центром притяжения мировых лидеров. Здесь состоялся знаковый Глобальный саммит мира, посвященный урегулированию конфликта в Украине. На площадке саммита собрались более 100 делегаций из разных стран и организаций, объединенные общей целью – поиск мирного пути к завершению противостояния.

По итогам двухдневной работы участники саммита приняли итоговое коммюнике.

Недавно руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что Украина рассчитывает на проведение второго саммита мира в Саудовской Аравии до конца года.

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