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Уже 90 подписей. К итоговому коммюнике саммита мира присоединилась еще одна страна

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

На итоговом коммюнике саммита мира уже 90 подписей. К документу также присоединились Федеративные Штаты Микронезии.

Согласно данным ведомства, Федеративные Штаты Микронезии присоединились к коммюнике саммита мира в пятницу, 28 июня. 

Федеративные Штаты Микронезии, иногда просто Микронезия, - это островное государство в Океании, расположенное на Каролинских островах, к северу от Новой Гвинеи. Микронезия состоит из более чем 600 островов, разбросанных по огромной территории в Тихом океане.

Саммит мира

В середине июня, 15-16 числа, Швейцария стала центром притяжения мировых лидеров. Здесь состоялся знаковый Глобальный саммит мира, посвященный урегулированию конфликта в Украине. На площадке саммита собрались более 100 делегаций из разных стран и организаций, объединенные общей целью – поиск мирного пути к завершению противостояния.

По итогам двухдневной работы участники саммита приняли итоговое коммюнике.

Недавно руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что Украина рассчитывает на проведение второго саммита мира в Саудовской Аравии до конца года.

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