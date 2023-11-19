UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Вже 34. Відомий штат США визнав Голодомор геноцидом українського народу

Фото: посол України у США Оксана Маркарова (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Ще один штат у США - Нью-Йорк визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом народу України. Загалом уже 34-й штат висловив солідарність з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook посла України у США Оксани Маркарової.

"Штат Нью-Йорк видав прокламацію з нагоди 90-роковин Голодомору, у якій ще раз наголосив на визнанні Голодомору 1932-33 років геноцидом українського народу", -  розповіла вона.

Крім того, за словами Маркарової, штат проголосив листопад місяцем пам‘яті про український Голодомор-геноцид.

"Дуже вдячні губернаторці штату Нью-Йорк Кеті Гокул за солідарність з Україною", - зазначила посол.

Як повідомлялося, буквально 17 листопада американський штат Айова також визнав Голодомор 1932-33 років геноцидом українського народу. Наразі листопад там також проголошений місяцем пам'яті. Крім того, на початку листопада ще три штати у США визнали Голодомор 1932-1933 років геноцидом народу України - Вашингтон, Меріленд та Арізона.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиНью-ЙоркГолодомор