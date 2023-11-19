Вже 34. Відомий штат США визнав Голодомор геноцидом українського народу

"Штат Нью-Йорк видав прокламацію з нагоди 90-роковин Голодомору, у якій ще раз наголосив на визнанні Голодомору 1932-33 років геноцидом українського народу", - розповіла вона.

Крім того, за словами Маркарової, штат проголосив листопад місяцем пам‘яті про український Голодомор-геноцид.

"Дуже вдячні губернаторці штату Нью-Йорк Кеті Гокул за солідарність з Україною", - зазначила посол.

Як повідомлялося, буквально 17 листопада американський штат Айова також визнав Голодомор 1932-33 років геноцидом українського народу. Наразі листопад там також проголошений місяцем пам'яті. Крім того, на початку листопада ще три штати у США визнали Голодомор 1932-1933 років геноцидом народу України - Вашингтон, Меріленд та Арізона.