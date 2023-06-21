Вже 222 тисячі ліквідованих окупантів. Генштаб оновив втрати РФ у війні за добу

Сили оборони України за добу ліквідували ще 540 російських окупантів, таким чином втрати армії РФ у живій силі вже склали близько 222 тисячі своїх військових. Також бійці ЗСУ знищили ще 35 дронів противника, 9 танків та 32 артсистеми.
Про це передає РБК-Україна з посиланням на оновлені дані Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 21.06.23 орієнтовно склали:
Як повідомили в Генштабі у ранковому зведенні, протягом доби відбулось 40 бойових зіткнень на фронтах в Україні. Окупанти і надалі зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках, тривають важкі бої.
Також наша авіація за добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу противника та 3 - по його ЗРК. Крім того, бійці ЗСУ знищили 4 розвідувальних БпЛА ворога, уразили 3 пункти управління, 1 район зосередження особового складу та військової техніки окупантів, 3 станції РЕБ, 18 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, 1 засіб ППО та ще 6 важливих об’єктів противника.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.