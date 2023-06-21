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Вже 222 тисячі ліквідованих окупантів. Генштаб оновив втрати РФ у війні за добу

Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ оновив втрати РФ у війні в Україні на 21 червня (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Сили оборони України за добу ліквідували ще 540 російських окупантів, таким чином втрати армії РФ у живій силі вже склали близько 222 тисячі своїх військових. Також бійці ЗСУ знищили ще 35 дронів противника, 9 танків та 32 артсистеми.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на оновлені дані Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 21.06.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 222000 (+540) осіб ліквідовано,
  • танків - 4006 (+9) од.,
  • бойових броньованих машин - 7771 (+21) од.,
  • артилерійських систем - 3920 (+32) од.,
  • РСЗВ - 615 (+1) од.,
  • засоби ППО - 375 (+3) од.,
  • літаків - 314 од.,
  • вертольотів - 306 од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3428 (+35) од.,
  • крилаті ракети - 1214 од.,
  • кораблі/катери - 18 од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 6667 (+22) од.,
  • спеціальна техніка - 539 (+8).

Ситуація на фронті на ранок 21 червня

Як повідомили в Генштабі у ранковому зведенні, протягом доби відбулось 40 бойових зіткнень на фронтах в Україні. Окупанти і надалі зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках, тривають важкі бої.

Також наша авіація за добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу противника та 3 - по його ЗРК. Крім того, бійці ЗСУ знищили 4 розвідувальних БпЛА ворога, уразили 3 пункти управління, 1 район зосередження особового складу та військової техніки окупантів, 3 станції РЕБ, 18 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, 1 засіб ППО та ще 6 важливих об’єктів противника.

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Війна Росії проти України