Уже 222 тысячи ликвидированных оккупантов. Генштаб обновил потери РФ в войне за сутки

Силы обороны Украины за сутки ликвидировали еще 540 российских оккупантов, таким образом потери армии РФ в живой силе уже составили около 222 тысяч своих военных. Также бойцы ВСУ уничтожили еще 35 дронов противника, 9 танков и 32 артсистемы.
Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на обновленные данные Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.06.23 ориентировочно составили:
Как сообщили в Генштабе в утренней сводке, в течение суток произошло 40 боевых столкновений на фронтах в Украине. Оккупанты и дальше сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои.
Также наша авиация за сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и 3 – по его ЗРК. Кроме того, бойцы ВСУ уничтожили 4 разведывательных БПЛА врага, поразили 3 пункта управления, 1 район сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, 3 станции РЭБ, 18 артиллерийских подразделений на огневых позициях, 1 средство ПВО и еще 6 важных объектов противника.
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