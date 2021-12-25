"Взгляд в прошлое". Почему James Webb изменит представление о космосе: трансляция запуска телескопа

Онлайн-трансляция запуска телескопа:

История James Webb была тяжелой

В 1996 году астрономы научного института космического телескопа заявили о необходимости построить инфракрасный космический телескоп, который будет оборудован 4-метровым зеркалом. Впрочем, бывший директор NASA Дэн Голдин решил, что размер зеркала необходимо увеличить до 8 метров.

Это, со своей стороны, осложнило строительство аппарата:

во-первых, зеркало необходимо было строить в сложенном виде;

во-вторых, ни одна на тот момент ракета не была достаточно большой, чтобы разместить на ней телескоп.

Астрономы надеялись запустить телескоп с 2007 по 2011 год, впрочем, операция постоянно переносилась, а бюджет аппарата вырос с 1 до 8,8 млрд долларов. В конце концов, новой датой запуска стал 2018 год.

Однако, и 2018 год оказался неудачным для операции:

стоимость аппарата выросла еще на 1,1 млрд долларов (9,7 млрд долларов);

во время тестового развертывания - у телескопа разорвался солнцезащитный экран.

Уже в который раз, запуск James Webb был вновь перенесен на новую дату - на май 2020 года.

Фото: телескоп James Webb (twitter.com/NASAWebb)

В тот раз все планы были испорчены пандемией коронавируса, в связи с чем новой датой операции стало 31 октября 2021 года. Но и не конечной. NASA в очередной раз столкнулось с проблемами, которые возникли во время доставки телескопа к космодрому и его монтажом на ракету.

Уже в сентябре запуск был назначен на 18 декабря, а в конце ноября его снова перенесли на 22 декабря. 14 декабря, во время установки телескопа на ракету - специалисты обнаружили проблемы во время обменна данными между аппаратом и ракетой, что требовало дополнительного времени для их решения.

После более чем 14 лет, окончательной датой запуска стало 25 декабря 2021 года, то есть, сегодня.

Почему James Webb изменит представление о Вселенной

James Webb является новейшей орбитальной инфракрасной обсерваторией, которая заменит телескоп Hubble.

Ученые убеждены в том, что аппарату удастся расширить представления человечества о Вселенной, поскольку он способен раскрыть историю формирования первых звезд и галактик, а также более углубленно изучать черные дыры, темную материю и далекие от нашей Солнечной планеты миры.

В конце концов, все это ему удастся благодаря его уникальному оборудованию, которое способно собирать инфракрасный свет и исследовать его.