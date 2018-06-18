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Интервью

Взаимный товарооборот Украины и Молдовы вырос на 66,4%

НовостиПолитика    18.06.2018 - 18:10
Фото: флаг Молдовы (flickr.com/Frank)
Фото: флаг Молдовы (flickr.com/Frank)

Это до 231,6 млн долларов

Объем торговли товарами и услугами между Украиной и Молдовой увеличился на 66,4% до 231,6 млн долларов. Об этом сообщил первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив на своей странице в Facebook после встречи с министром экономики и инфраструктуры Молдовы.

"Объем торговли товарами и услугами (с Молодовою, - ред.) увеличился на 40,3% в 2017 году по сравнению с 2016 годом и составил 885,1 млн долларов. Тенденция сохраняется и в первом квартале 2018 года, где рост составил 66,4% то есть 231,6 млн долларов", - сказал он.

 

Встретился с Министром экономики и инфраструктуры Молдовы. Говорили о торговом и экономическом сотрудничестве , а еще...

Опубликовано Степаном Кубовым 18 июня 2018 г.

 

Кубив также отметил, что Украина готова поставлять в Молдову ряд качественной продукции с высокой добавленной стоимостью: сельскохозяйственную технику, гражданскую авиатехнику, грузовые вагоны, тяжелую автотехнику и тому подобное.

Напомним, ранее стало известно, что взаимный товарооборот Украины и Испании вырос на 13,4%.

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Теги публикации: Украина, Молдова, товарооборот  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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