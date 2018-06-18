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Взаємний товарообіг України та Молдови зріс на 66,4%

НовиниПолітика    18.06.2018 - 18:10
Фото: прапор Молдови (flickr.com/Frank)
Фото: прапор Молдови (flickr.com/Frank)

Це до 231,6 млн доларів

Обсяг торгівлі товарами та послугами між Україною та Молдовою збільшився на 66,4% до 231,6 млн доларів. Про це повідомив перший віце-прем’єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів на своїй сторінці у Facebook після зустрічі з міністром економіки та інфраструктури Молдови.

"Обсяг торгівлі товарами та послугами (з Молодовою, - ред.) збільшився на 40,3% у 2017 році порівняно з 2016 роком та склав 885,1 млн доларів. Тенденція зберігається і у І кварталі 2018 року, де зростання склало 66,4% тобто 231,6 млн доларів", - сказав він.

 

Зустрівся з Міністром економіки та інфраструктури Молдови. Говорили про торговельну та економічну співпрацю , а ще...

Опубліковано Степаном Кубовим 18 червня 2018 р.

 

Кубів також зазначив, що Україна готова постачати до Молдови низку якісної продукції з високою доданою вартістю: cільськогосподарську техніку, цивільну авіатехніку, вантажні вагони, важку автотехніку тощо.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що взаємний товарообіг України та Іспанії зріс на 13,4%.

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Теги публікації: Україна, Молдова, товарооборот  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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