Взаємний товарообіг України та Молдови зріс на 66,4%

Це до 231,6 млн доларів

Обсяг торгівлі товарами та послугами між Україною та Молдовою збільшився на 66,4% до 231,6 млн доларів. Про це повідомив перший віце-прем’єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів на своїй сторінці у Facebook після зустрічі з міністром економіки та інфраструктури Молдови.

"Обсяг торгівлі товарами та послугами (з Молодовою, - ред.) збільшився на 40,3% у 2017 році порівняно з 2016 роком та склав 885,1 млн доларів. Тенденція зберігається і у І кварталі 2018 року, де зростання склало 66,4% тобто 231,6 млн доларів", - сказав він.

Зустрівся з Міністром економіки та інфраструктури Молдови. Говорили про торговельну та економічну співпрацю , а ще... Опубліковано Степаном Кубовим 18 червня 2018 р.

Кубів також зазначив, що Україна готова постачати до Молдови низку якісної продукції з високою доданою вартістю: cільськогосподарську техніку, цивільну авіатехніку, вантажні вагони, важку автотехніку тощо.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що взаємний товарообіг України та Іспанії зріс на 13,4%.