По взаимному принципу. Сирия разорвала дипотношения с Украиной

Сирия разрывает дипломатических отношений с Украиной в соответствии с принципом взаимности и в ответ на решение Киева.

Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Сирии, сообщает РБК-Украина со ссылкой на государственное информационное агентство Sana .

"Сирия напоминает, что украинское правительство разорвало отношения с Сирией в 2018 года, когда отказалось продлить резидентскую визу сирийских дипломатов, работающих в посольстве Сирии в Киеве, что привело к приостановке работы посольства из-за враждебной позиции Киева", - говорится в заявлении.

Напомним, 30 июня стало известно, что Украина разрывает дипломатические отношения с Сирией и вводит торговое эмбарго.

Отметим, что в связи с преступлениями режима Башара Асада против сирийского народа Украина закрыла свое посольство в Дамаске еще в 2016 году, а также в 2018 году приказала закрыть посольство Сирии в Киеве. Защиту интересов украинцев в Сирии осуществляет посольство Украины в Ливане.

Кроме того, для разрыва дипломатических отношений между Украиной и Северной Кореей хватило признания Пхеньяном так называемых Донецкой и Луганской "народных республик".