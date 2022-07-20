За взаємним принципом. Сирія розірвала дипвідносини з Україною

Сирія розриває дипломатичних відносин з Україною відповідно до принципу взаємності і у відповідь на рішення Києва.

Про це заявили в Міністерстві закордонних справ Сирії, повідомляє РБК-Україна з посиланням на державне інформаційне агентство Sana .

"Сирія нагадує, що український уряд розірвав відносини з Сирією у 2018 році, коли відмовився продовжити резидентську візу сирійських дипломатів, які працюють в посольстві Сирії в Києві, що призвело до припинення роботи посольства через ворожу позицію Києва", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, 30 червня стало відомо, що Україна розриває дипломатичні відносини з Сирією і вводить торгове ембарго.

Зазначимо, що у зв'язку зі злочинами режиму Башара Асада проти сирійського народу Україна закрила своє посольство в Дамаску ще в 2016 році, а також в 2018 році наказала закрити посольство Сирії в Києві. Захист інтересів українців у Сирії здійснює посольство України в Лівані.

Крім того, для розриву дипломатичних відносин між Україною та Північною Кореєю вистачило визнання Пхеньяном так званих Донецької та Луганської "народних республік".