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Взаємодія із соцмережами під час війни: Мінреінтеграції дало важливі поради

Фото: Мінреінтеграції дало важливі поради щодо соцмеререж (freepik.com)
Автор: Каріна Левицька

У соціальних мережах люди зазвичай відображають лише найяскравіші моменти свого життя. Однак важливо усвідомлювати, що реальність не завжди така, якою її можуть показувати в інтернеті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Під час війни різниця між тим, що транслюється у соцмережах, і тим, що відбувається в реальності, стає ще більш помітною і тому може додавати переживань.

В міністерстві поділились порадами щодо взаємодії із соцмережами під час війни, які підготували фахівці Всеукраїнської програми ментального здоров’я "Ти як?".

Зокрема, рекомендується:

  • не зловживати поширенням негативних новин, оскільки у деяких людей вони можуть викликати повторне переживання травматичного досвіду;
  • бути уважними до змісту контенту, яким ми ділимося в інтернеті. Адже те, що може бути зрозумілим і прийнятним для однієї людини, може бути образливим для іншої.

Однак в міністерстві наголосили, що соцмережі можуть бути й корисними, оскільки дають змогу надати емоційну підтримку навіть на відстані.

 

Нагадаємо, раніше ми писали, як можна зменшити вплив негативних новин на психічне здоров'я.

До того ж ми писали, що позитивно вплинути на здоров'я людини можуть обійми. Вони можуть призвести до поліпшення самооцінки, зменшення тривоги та не тільки.

РБК-Україна також повідомляло, як підтримати людину, яка пережила горе.

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