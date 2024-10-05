Взаємні борги в енергетиці можуть призвести до кадрової кризи, - експерт

За його словами, проблема взаємних боргів негативно впливає на рівень оплати праці енергетиків.

"Через боргову яму ми не зможемо змотивувати гарну зарплату, і фахівці можуть виїхати за кордон", - зазначив експерт.

Ігнатьєв підкреслив, що кадрова криза в енергетиці почалася ще до повномасштабного вторгнення і пов'язана з кількома факторами.

"Перше це рівень оплати праці енергетиків. Ми розуміємо, що зараз в енергетиці склалася, взагалі, криза кадрова. Вона почалася ще до початку повномасштабного вторгнення, бо є постійне старіння професійних кадрів в галузі енергетики. З іншого боку це пов'язано, що частина хлопців, які є відповідальними патріотами України, пішли на фронт, на передову", - пояснив він.

Експерт також звернув увагу на проблеми з набором студентів до профільних університетів, особливо у прифронтових зонах.

"Ми не будемо мати найближчими роками професійних кадрів. Частина піде на пенсію, а цю яму ми не можемо заповнити тими хлопцями, яких готують наші університети," - попередив Ігнатьєв.

На думку експерта, через фінансові труднощі компанії не можуть підтримувати університети та програми дуальної освіти, що ще більше загострює проблему підготовки нових кадрів.

Раніше колишній заступник міністра енергетики Олексій Рябчин заявив, що борги в енергетиці можуть призвести до затримки зарплат і відтоку працівників.