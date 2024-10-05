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Взаимные долги в энергетике могут привести к кадровому кризису, - эксперт

Фото: взаимные долги в энергетике могут привести к кадровому кризису (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Взаимные долги в энергетическом секторе Украины могут повлечь за собой серьезный кадровый кризис в отрасли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислава Игнатьева.

По его словам, проблема взаимных долгов отрицательно сказывается на уровне оплаты труда энергетиков.

"Из-за долговой ямы мы не сможем мотивировать хорошую зарплату, и специалисты могут уехать за границу", - отметил эксперт.

Игнатьев подчеркнул, что кадровый кризис в энергетике начался еще до полномасштабного вторжения и связан с несколькими факторами.

"Первое это уровень оплаты труда энергетиков. Мы понимаем, что сейчас в энергетике сложился вообще кризис кадровый. Он начался еще до начала полномасштабного вторжения, потому что есть постоянное старение профессиональных кадров в области энергетики. С другой стороны, это связано, что часть ребят, ответственных патриотов Украины, пошли на фронт, на передовую", - пояснил он.

Эксперт также обратил внимание на проблемы с набором студентов в профильные университеты, особенно в прифронтовых зонах.

"Мы не будем иметь в ближайшие годы профессиональных кадров. Часть уйдет на пенсию, а эту яму мы не можем заполнить теми ребятами, которых готовят наши университеты", - предупредил Игнатьев.

По мнению эксперта, из-за финансовых затруднений компании не могут поддерживать университеты и программы дуального образования, что еще больше обостряет проблему подготовки новых кадров.

Ранее бывший замминистра энергетики Алексей Рябчин заявил, что долги в энергетике могут привести к задержке зарплат и оттоку работников.

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Электроэнергия