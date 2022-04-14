ru ua
Чт, 14 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Може викликати продовольчу кризу. В ООН стурбовані наслідками війни в Україні

Новость на русском →
Україна, Четвер 14 квітня 2022 16:13
Може викликати продовольчу кризу. В ООН стурбовані наслідками війни в Україні Фото: в ООН попередили про можливу гуманітарну кризу (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

В ООН попередили, що війна в Україні може викликати глобальні наслідки. Зокрема, можуть виникнути проблеми з продовольством.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ООН.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що війна в Україні може викликати "тривимірну кризу" в тих областях, які раніше постраждали від пандемії коронавірусу і змін клімату.

"Зараз ми зіткнулися з великим штормом, який загрожує зруйнувати економіку країн, що розвиваються... Найбільш вразливі люди в усьому світі можуть стати побічними жертвами ще однієї катастрофи, за яку вони не несуть відповідальності", - зазначив Гутерріш.

У звіті ООН йдеться, що Україна і Росія забезпечують близько 30% пшениці і ячменю, споживаних у світі. ООН заявляє, що до 1,7 млрд людей в 107 країнах, ймовірно, відчують на собі вплив принаймні однієї з трьох криз, особливо в Африці, Азії, Тихоокеанському регіоні, Латинській Америці і Карибському басейні.

Нагадаємо, в ООН заявили, що гуманітарне перемир'я в Україні поки неможливе, так як сторони не погодилися до припинення бойових дій.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України ООН
NEWS
50-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
50-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Перемога, мир, ескалація. За якими сценаріями може піти війна в Україні
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Перемога, мир, ескалація. За якими сценаріями може піти війна в Україні