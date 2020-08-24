Выживет, но долго будет недееспособен: озвучен прогноз состояния Навального

Российский оппозиционер Алексей Навальный выживет после отравления ядом. Однако он несколько месяцев будет недееспособным.

Об этом в интервью BILD заявил основатель организации Cinema fоr Peace Яка Бизиль, который доставил Навального на лечение в Германию.

Отметим, что санитарную авиацию с медицинским оборудованием и специалистами из Берлина в Омск отправила организация Cinema fоr Peace по просьбе участника Pussy Riot Петра Верзилова.

Как пишет "РИА Новости", Бизиль пояснил, что имел в виду собственные оценки на основе опыта с госпитализацией в Берлине Верзилова, который так же, как и Навальный, был доставлен Cinema for Peace из России в Германию на лечение.

"(Я говорил), что я ожидаю, как и с Петром Верзиловым, что он будет недееспособен месяц или два. Я сравнил с тем, как было с Петром Верзиловым", - заявил Бизиль.

Он подчеркнул, что это было лишь сравнение, а не информация врачей.

Напомним, 20 августа во время рейса в Москву российскому оппозиционеру Навальному стало плохо. Самолету пришлось экстренно садиться в Омске, после чего оппозиционера госпитализировали. Предполагается, что Навального отравили, но российские медики опровергают такую вероятность.

В реанимации Навальный впал в кому; оппозиционера подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

После его транспортировали на лечение в Германию.

Директор основанного Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов заявил, что в организме Навального обнаружен яд, смертельно опасный не только для него, но и для окружающих.