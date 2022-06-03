Выживание отрасли "зеленой" энергетики полностью зависит от решений Минэнерго, - ICC

"Такая ситуация с оплатой усложняет переговорный процесс с кредиторами по реструктуризации задолженностей. Поэтому, для защиты и сохранения индустрии возобновляемой энергетики необходимо обеспечить достаточный уровень выплат, которые можно достичь благодаря плану мероприятий по стабилизации отрасли", - говорится в письме, адресованном министру энергетики Герману Галущенко.

Как отмечается в письме, сейчас ГП "Гарантированный покупатель" получает достаточно средств для обеспечения выплат предприятиям ВИЭ на уровне 30-35%. Кроме того, инвесторы приводят еще два важных этапа для улучшения финансового состояния отрасли в перспективе.

В частности, на втором этапе предлагается обеспечить выполнение обязательств предприятий ВИЭ перед иностранными партнерами, что должно создать дальнейшую возможность для реструктуризации долгов. Для этого нужно поднять оплату производителям ВИЭ до уровня достаточного для обеспечения выполнения обязательств перед кредиторами по уплате процентов.

Третьим этапом в организации предлагают принять меры, которых будет достаточно для выплаты основной суммы заимствований перед кредиторами ВИЭ.

"Именно из-за войны, не только украинское общество, но и вся Европа, осознали насколько высокой является цена за импорт ископаемого топлива и насколько важным для мирного сосуществования является осуществление зеленого энергетического перехода. Вооруженная агрессия в Украине и энергетический шантаж со стороны России добавили срочности планам по полной декарбонизации Европы и Украины в частности", - подчеркивается в письме ICC Ukraine.

Напомним, приказом №140 Министерство энергетики ограничило расчеты с производителями "чистой" энергии. Для СЭС ограничение составляет 15% от стоимости тока, для ВЭС 16%, для мини-ГЭС - 35%, биогазовых станций - 40%.

20 мая иностранные инвесторы в возобновляемые источники энергии Украины обратились в Министерство энергетики с просьбой разрешить критическую ситуацию с расчетами за выработанную электроэнергию и не допустить массового дефолта производителей и фактически банкротства отрасли возобновляемой энергетики.

1 июня заместитель директора госпредприятия "Гарантированный покупатель" Геннадий Иванов, отметил, что госпредприятие уже заворачивалось в Минэнерго с предложением отменить соответствующий приказ, поскольку госпредприятие может увеличить выплаты производителям ВИЭ и соответственно уменьшить свою задолженность.