Виживання галузі "зеленої" енергетики повністю залежить від рішень Міненерго, - ICC

"Така ситуація з оплатою ускладнює переговорний процес із кредиторами щодо реструктуризації заборгованостей. Тому, для захисту та збереження індустрії відновлюваної енергетики необхідно забезпечити достатній рівень виплат, які можна досягнути завдяки плану заходів із стабілізації галузі", - говориться в листі, адресованому міністру енергетики Герману Галущенко.

Як зазначається в листі, зараз ДП "Гарантований покупець" отримує достатньо коштів для забезпечення виплат підприємствам ВДЕ на рівні 30-35%. Окрім того, інвестори наводять ще два важливих етапи для покращення фінансового стану галузі в перспективі.

Зокрема, на другому етапі пропонується забезпечити виконання зобов’язань підприємств ВДЕ перед іноземними партнерами, що повинно створити подальшу можливість для реструктуризації боргів. Для цього потрібно підняти оплату виробникам ВДЕ до рівня достатнього для забезпечення виконання зобов’язань перед кредиторами щодо сплати відсотків.

Третім етапом в організації пропонують вжити заходів, яких буде достатньо для виплати основної суми запозичень перед кредиторами ВДЕ.

"Саме через війну, не лише українське суспільство, але й вся Європа, усвідомили наскільки високою є ціна за імпорт викопного палива і наскільки важливим для мирного співіснування є здійснення зеленого енергетичного переходу. Збройна агресія в Україні та енергетичний шантаж з боку Росії додали терміновості планам із повної декарбонізації Європи та України зокрема", - підкреслюється в листі ICC Ukraine.

Нагадаємо, наказом №140 Міністерство енергетики обмежило розрахунки з виробниками "чистої" енергії. Для СЕС обмеження складає 15% від вартості струму, для ВЕС 16%, для міні-ГЕС - 35%, біогазових станцій - 40%.

20 травня іноземні інвестори у відновлювані джерела енергії України звернулися до Міністерства енергетики з проханням вирішити критичну ситуацію з розрахунками за вироблену електроенергію і не допустити масового дефолту виробників і фактично банкрутства галузі відновлюваної енергетики.

1 червня заступник директора держпідприємства "Гарантований покупець" Генадій Іванов, зазначив, що держпідприємство уже заверталось до Міненерго з пропозицією скасувати відповідний наказ, оскільки держпідприємство може збільшити виплати виробникам ВДЕ і відповідно зменшити свою заборгованість.