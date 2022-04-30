UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Выжило семь человек. ВСУ в Луганской области разбили российских десантников, - Глава ОВА

Разбитая техника РФ (Фото: rbc.ua)
Автор: Константин Широкун

В Луганской области российские десантники штурмовали позиции ВСУ. Но в результате умелой обороны и контрнаступления украинские военные полностью уничтожили подразделение врага. Выжить удалось только семи захватчикам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сергея Гайдая.

"Сегодня позиции наших войск штурмовали десантники вражеской армии, их гостеприимно встретили воины 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Данилы. Выжить после встречи удалось только семи оккупантам, остальные были ликвидированы", - сообщил глава Луганской ОВА.

По словам Гайдая, российская армия предпринимает попытки наступать на Северодонецком и Попаснянском направлениях. Также хотят полностью захватить Рубежное и Попасную, готовятся к наступлению на Северодонецк.

Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину