Не выйдет из санатория. Путина могут отстранить уже в 2023, - экс-глава MI6

В частности, он сделал прогноз на фоне слухов о быстро ухудшающемся состоянии здоровья 69-летнего Путина.

"Я действительно намерен поспорить, что в 2023 году его не станет. Наверное, уйдет в санаторий, из которого он уже не выйдет как лидер России", - отметил Дирлав.

Он также предположил, что обязанности президента России может взять на себя секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.

"Это своего рода способ двигаться дальше без переворота. Если мой прогноз осуществится и Путин действительно исчезнет в санатории, я думаю, что именно он, скорее всего, его заменит", - добавил бывший глава британской разведки.