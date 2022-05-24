Не вийде з санаторію. Путіна можуть відсторонити вже в 2023, - екс-глава MI6

Зокрема, він зробив прогноз на тлі чуток стан здоров'я 69-річного Путіна.

"Я дійсно маю намір посперечатися, що в 2023 році його не стане. Напевно, піде в санаторій, з якого він вже не вийде як лідер Росії", - зазначив Дірлав.

Він також припустив, що обов'язки президента Росії може взяти на себе секретар Ради безпеки Микола Патрушев.

"Це свого роду спосіб рухатися далі без перевороту. Якщо мій прогноз здійсниться і Путін дійсно зникне в санаторії, я думаю, що саме він, швидше за все, його замінить", - додав колишній глава британської розвідки.