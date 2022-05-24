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Не вийде з санаторію. Путіна можуть відсторонити вже в 2023, - екс-глава MI6

Фото: президент Росії Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Олександр Мороз

Президент Росії Володимир Путін може бути відсторонений від влади вже в 2023 році. Причому не через війну проти України, а у зв'язку з погіршенням здоров'я.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву колишнього глави британської розвідки MI6 Річарда Дірлава в подкасті One Decision.

Зокрема, він зробив прогноз на тлі чуток стан здоров'я 69-річного Путіна.

"Я дійсно маю намір посперечатися, що в 2023 році його не стане. Напевно, піде в санаторій, з якого він вже не вийде як лідер Росії", - зазначив Дірлав.

Він також припустив, що обов'язки президента Росії може взяти на себе секретар Ради безпеки Микола Патрушев.

"Це свого роду спосіб рухатися далі без перевороту. Якщо мій прогноз здійсниться і Путін дійсно зникне в санаторії, я думаю, що саме він, швидше за все, його замінить", - додав колишній глава британської розвідки.

Нагадаємо, раніше колишній британський розвідник Крістофер Стіл заявив, що Путін серйозно хворий. Однак у квітні прес-секретар російського президента Дмитро Медведєв спростував, що той хворий на рак.

А російське видання "Медуза" з посиланням на джерела пише, що Путін війною проти України налаштував всіх проти себе, і у Кремлі вже обговорюють наступника.

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Володимир ПутінРосійська Федерація