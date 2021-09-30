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Выявлена масштабная схема присвоения госсредств на ремонте электровозов для УЗ

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Киев, Четверг 30 сентября 2021 18:18
Выявлена масштабная схема присвоения госсредств на ремонте электровозов для УЗ Фото: выявлена масштабная схема присвоения госсредств на ремонте электровозов для УЗ (facebook.com)
Автор: Наталия Гурковская

Экс-руководитель коммерческого предприятия подозревается в присвоении 1,7 млн грн на ремонте электровозов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на официальную страницу Офиса генерального прокурора в четверг, 30 сентября.

"По данным следствия, бывший руководитель коммерческого предприятия осуществил поставку акционерному обществу диодов для ремонта электровозов АО "Укрзализныця". Однако поставленная продукция не соответствовала техническим требованиям и стандартам, и не могла быть использована на предприятии для ремонта электровозов. Кроме того, в спецификацию на поставленную продукцию экс-руководитель коммерческого предприятия внёс ложную информацию о ее соответствии предмета закупки. Таким образом он завладел средствами госпредприятия на сумму 1,7 млн грн", - говорится в сообщении.

В связи с выявлением этой сделки правоохранителям удалось предотвратить перечисление остальной части бюджетных средств, предусмотренных договором поставки, на сумму более 1,1 млн грн.

"Сейчас в рамках досудебного расследования проверяются действия сотрудников государственного предприятия, которые принимали от поставщика продукцию. Прокурорами Офиса генерального прокурора сообщено о подозрении экс-руководителю коммерческого предприятия в завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением и служебном подлоге (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 УК Украины)", - отмечается в сообщении.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось сотрудниками ГСУ Нацполиции Украины при оперативном сопровождения ГУ контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ.

Как сообщалось, Служба безопасности Украины разоблачила очередную коррупционную схему в АО "Укрзализныця". Злоумышленники присвоили около 2 млн гривен.

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