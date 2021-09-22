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Очередная коррупционная схема на "Укрзализныце". СБУ обнаружила хищения на 2 млн гривен

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Среда 22 сентября 2021 09:57
Очередная коррупционная схема на "Укрзализныце". СБУ обнаружила хищения на 2 млн гривен Фото: СБУ разоблачила коррупционную схему на "Укрзализныце" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Служба безопасности Украины разоблачила очередную коррупционную схему в АО "Укрзализныця". Злоумышленники присвоили около 2 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По информации правоохранителей, схему организовали двое сотрудников фирмы-подрядчика, которая выиграла несколько десятков тендеров "Укрзализныци".

Так, фигуранты вносили неправдивые данные об объемах выполненных работ.

В частности, во время ремонта колесных пар отмечалось, что их ремонт проводился дважды, хотя на самом деле - только один раз.

Указано, что проведена сотрудниками СБУ экспертиза подтвердила указанные махинации и нанесенный ущерб "Укрзализныци" в размере около 2 млн гривен.

Сейчас должностным лицам компании сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений по следующим статьям УК:

  • ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением)
  • ч. 2 ст. 27 (виды соучастников)
  • ч. 1 ст. 366 (служебный подлог).

Фото: СБУ проводит обыски по месту преступления (ssu.gov.ua)

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Служба безопасности Украины Укрзализныця коррупция
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