РФ испугал гнев мира за Бучу, теперь она пытается скрыть следы зверств, - Зеленский

"В российском руководстве действительно испугались того, что гнев мира через увиденное в Буче повторится и через увиденное в других городах, откуда мы непременно выбьем оккупантов. У нас есть информация о том, что российские военные сменили тактику и пытаются убирать с улиц и подвалов на захваченной территории убитых людей. Это только попытка скрыть доказательства и больше ничего", - заявил президент.

Зеленский также заверил, что виновным не удастся избежать ответственности. Известно уже о тысячах пропавших без вести людей, о тысячах людей, которые могут быть либо депортированы в Россию, либо убиты.

"Если мир начал дискуссию о том, допустимо ли называть геноцидом то, что сделали российские военные на территории Украины, поиск правды уже невозможно остановить. Это уже не откатишь назад никак. Можно лишь быстрее отказаться от дальнейшей агрессии против Украины и тем самым попытаться хоть как-то сократить ущерб для российской государственности и для тех, кто принимает в России ключевые решения", - подчеркнул глава государства.