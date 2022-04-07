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РФ налякав гнів світу за Бучу, тепер вона намагається приховати сліди звірств, - Зеленський

Володимир Зеленський (скріншот відео)
Автор: Константин Широкун

Президент України Володимир Зеленський заявив, що завдяки свідкам, супутниковому моніторингу, іншим інструментам, які допомагають встановити правду, ми з'ясуємо всі обставини щодо більшості наших зниклих громадян і більшості військових злочинів Росії на території України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Президента України Володимира Зеленського.

"У російському керівництві дійсно злякалися того, що гнів миру через побачене в Бучі повториться і через побачене в інших містах, звідки ми неодмінно виб'ємо окупантів. У нас є інформація про те, що російські військові змінили тактику і намагаються прибирати з вулиць і підвалів на захопленій території вбитих людей. Це тільки спроба приховати докази та більше нічого", - заявив президент.

Зеленський також запевнив, що винним не вдасться уникнути відповідальності. Відомо вже про тисячі зниклих безвісти людей, про тисячі людей, які можуть бути або депортовані в Росію, або вбиті.

"Якщо світ почав дискусію про те, чи допустимо називати геноцидом те, що зробили російські військові на території України, пошук правди вже неможливо зупинити. Це вже не відкотиш назад ніяк. Можна лише швидше відмовитися від подальшої агресії проти України й тим самим спробувати хоч якось скоротити збитки для російської державності та для тих, хто приймає в Росії ключові рішення", - підкреслив глава держави.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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Володимир Зеленський