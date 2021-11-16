Вывозили из Украины товары военного назначения: СБУ разоблачила организаторов схемы

Как стало известно сотрудникам СБУ, мужчины покупали в Украине авиационные агрегаты и комплектующие к военной технике, а потом вывозили в страны ближнего зарубежья для нужд военно-промышленных предприятий и военных объектов этих стран.

Правоохранители обнаружили и изяли авиационные насосы и контакторы на одном из таможенных постов Киевской таможни.

В ходе обысков также изъято более 200 единиц товаров и авиационную технику сомнительного происхождения (стартер-генераторы, плунжерные насосы, клапаны, специальные фильтры и другое пилотажно-навигационное электронное оборудование для чувствительных узлов военных самолетов), сопроводительные документы к ним, печати и штампы, паспорта на продукцию, материалы переписки украинцев с иностранными заказчиками, электронно-вычислительная техника, средства связи и т.д.

Фото: сотрудники СБУ изъяли товары военного назначения у украинцев, которые вывозили их за границу (ssu.gov.ua)

Решается вопрос об объявлении злоумышленникам подозрения в совершении преступления, предусмотренного ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) УК Украины.