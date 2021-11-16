Вивозили з України товари військового призначення: СБУ викрила організаторів схеми

Як стало відомо співробітникам СБУ, чоловіки купували в Україні авіаційні агрегати та комплектуючі до військової техніки, а потім вивозили до країн близького зарубіжжя для потреб військово-промислових підприємств та військових об'єктів цих країн.

Правоохоронці виявили та вилучили авіаційні насоси та контактори на одному з митних постів Київської митниці.

У ході обшуків також вилучено понад 200 одиниць товарів та авіаційну техніку сумнівного походження (стартер-генератори, плунжерні насоси, клапани, спеціальні фільтри та інше пілотажно-навігаційне електронне обладнання для чутливих вузлів військових літаків), супровідні документи до них, печатки та штампи на продукцію, матеріали листування українців з іноземними замовниками, електронно-обчислювальна техніка, засоби зв'язку тощо.

Фото: співробітники СБУ вилучили товари військового призначення в українців, які вивозили їх за кордон (ssu.gov.ua)

Вирішується питання про оголошення зловмисникам підозри у скоєнні злочину, передбаченого ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) КК України.