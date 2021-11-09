Вывозили сотни тонн драгоценных металлов: в Украине разоблачили преступную схему

В Украине разоблачили злоумышленников, которые вывозили из страны сотни тонн цветных и драгоценных металлов. Преступники уклонялись от уплаты налогов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГПСУ .

Как стало известно правоохранителям, преступники закупали устаревшее электрооборудование, содержащее цветные и драгоценные металлы. Далее они перевозили его в Польшу как электрооборудование и незаконно получали возмещение налога на добавленную стоимость. Таким путем злоумышленники в течении 2020-2021 годов получили более 65 миллионов гривен.

Правоохранители провели 18 обысков в разных областях Украины. Они изъяли документацию и технику. А в одном из логистических центров обнаружили более 320 тонн груза в паллетах, подготовленного для отправки в Польшу. Одна из партий, на сумму 126 тысяч евро, была задержана в пункте пропуска "Ягодин" непосредственно при попытке вывоза из Украины.