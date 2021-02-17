Выводы Верховного суда по иску "Тедис" могут позволить табачникам отменить штраф АМКУ, - юристы

"Говоря об остальных табачных процессах, следует сказать, что выводы Верховного суда о несоответствии решения АМКУ правилам преюдициальности и доказывания позволяют существенно усилить перспективы производителей сигарет добиться отмены решения АМКУ", - сказал партнер юридической фирмы "Астерс" Алексей Пустовит.

Он напомнил, что Верховный суд своим решением поставил точку в деле по иску "Тедис Украина" против АМКУ, признав решение недействительным, инкриминирующее совершение антиконкурентных согласованных действий компанией "Тедис" и производителями сигарет: Philip Morris International (PMI), JTI, IT и BAT.

"Решение является важным как с точки влияния на правоприменительную практику АМКУ в целом, так и с точки зрения изменения расстановки сил в длящихся аналогичных судебных спорах производителей сигарет с комитетом", - сказал он.

Также юрист назвал решение Верховного суда "кратким и одновременно емким". В частности, по его мнению, наиболее примечательной является позиция о незаконности использования комитетом своих решений и рекомендаций в других делах в качестве преюдициальных.

Многие заключения, положенные АМКУ в основу своего решения, в рамках дела не устанавливались и не исследовались на основании доказательств, как того требует закон, а были взяты из других дел, в которых отличались участники, рынки и обстоятельства, отмечает юрист.

Кроме того, решение АМКУ также содержало в качестве доказательств элементы писем-рекомендаций в деле, которое было закрыто без установления каких-либо фактов нарушения конкурентного законодательства.

"Верховный суд пришел к заключению, что АМКУ, ссылаясь на другие решения, фактически не исследовал сам рынок, что является определяющим для любого антимонопольного дела, в то время как в других решениях рассматривались иные рынки. Вопрос незаконности использования комитетом своих решений в других делах в качестве преюдициальных поднимался производителями и "Тедис" еще на этапе рассмотрения дела АМКУ. С юридической точки зрения, такой подход равнозначен обвинению без доказательств", - сказал он.

Юрист также отметил, что аналогичные аргументы легли в основу исков табачных производителей.

"После решения Верховного суда, суды в делах по искам производителей с высокой вероятностью будут следовать позиции о незаконности применения АМКУ решений и рекомендаций, принятых в других делах, в качестве преюдициальных, что усиливает шансы производителей на победу в спорах с АМКУ", - подчеркнул Пустовит.

В свою очередь, партнер ЮФ "Правовой Альянс" Андрей Горбатенко, напомнил, что АМКУ наложил на табачные компании штраф в связи с тем, что с выходом "Тедис Украина" (ранее ООО “ТК “Мегаполис-Украина”) на рынок в 2010 году, количество дистрибьюторов сигарет резко начало сокращаться и к 2013 году "Тедис Украина" был единственным дистрибьютором, которому производители сигарет поставляли свою продукцию.

По итогам расследования АМКУ пришел к выводу, что данное обстоятельство стало результатом антиконкурентных согласованных действий, которые касаются устранения с рынка или ограничения доступа на рынок других дистрибьюторов.

В частности, АМКУ установил, что производители сигарет определили для дистрибьюторов невыполнимые условия отбора, которым не соответствовало даже "Тедис Украина".

Вместе с тем, юрист отметил, что "злополучное решение АМКУ не содержит исчерпывающих доказательств, которые однозначно давали бы ответ на данный вопрос", а АМКУ не предоставил доказательств согласованности действий производителей сигарет и "Тедис Украина".

"Может ли это решение Верховного суда лечь в основу отмены решения АМКУ и в части производителей сигарет? Определенно, да. Если учитывать позицию изложенную в решении Верховного Суда, то обвинение АМКУ в этом деле выглядят следующим образом: похоже была какая-то договоренность установить барьеры для входа других дистрибьюторов на рынок первичной продажи сигарет, но не ясно кто именно об этом и с кем договорился и не факт, что условия, которые установили в результате такой договоренности (если она была), действительно могли создавать барьер", - отметил юрист.

Горбатенко также обратил внимание, что "остатки обвинений основаны на доказательствах, которые нельзя использовать, поскольку они собраны в рамках других расследований".

"Вероятность, что данное решение АМКУ в части обвинений в адрес производителей устоит в судах, сродни вероятности встретить инопланетный разум, шанс, конечно, есть, но все будут очень удивлены, если это действительно произойдет", - прогнозирует юрист.

"Остается надеяться, что данное решение Верховного Суда принесет АМКУ не только разочарование, но и станет стимулом для более тщательного проведения расследований и подготовки решений, возможно, и в отношении "Тедис Украина", - подчеркнул Горбатенко.

В свою очередь, в Американской торговой палате (АТП) в Украине напомнили, что "верховенство права и справедливое правосудие является одним из стратегических приоритетов, определенных Американской торговой палатой в 10 шагах для экономического восстановления и роста Украины в 2021 году".

АТП, в частности, отмечает необходимость прозрачного и справедливого рассмотрения судебных дел, ведь компании выражали обеспокоенность, что они не получили в полной мере доступа к доказательствам, на которых базируются обвинения АМКУ, а также тем, что во время судебного процесса аргументам представителей компаний не уделялось достаточного внимания.

"Подобные резонансные споры обычно привлекают большое внимание международного сообщества и могут крайне негативно отразиться на имидже Украины среди иностранных инвесторов. Быстрое, прозрачное и справедливое решение ситуации поможет сохранить деловые отношения между стратегическими инвесторами и государством, не нанести ущерб репутации и инвестиционному климату Украины и избежать потерь для бюджета", - подчеркнул президент Американской торговой палаты в Украине Андрей Гундер.