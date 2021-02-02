"Тедис Украина" выиграла суд у АМКУ

Фото: АМКУ (РБК-Украина)

Верховный суд поставил точку в судебном споре "Тедис Украина" и Антимонопольным комитетом Украины, который обвинял компанию в якобы совершении антиконкурен ных согласованных действий и наложил штраф в размере 3,4 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что "Тедис Украина" обжаловала данные претензии в судебном порядке, доказав свою правоту и беспочвенность обвинений со стороны государственного регулятора.

Верховный суд удовлетворил кассационную жалобу "Тедис Украина", отменил решения первой и апелляционной инстанций и принял новое решение, которым удовлетворил иск компании о признании недействительным решение АМКУ в части, касающейся ООО "Тедис Украина". Данное решение окончательное и обжалованию не подлежит.

"Мы рады приветствовать итоговое решение Верховного суда. С самого начала этого судебного процесса мы четко понимали, что справедливость будет на нашей стороне и смогли это доказать перед высшим судебным органом страны. "Тедис Украина" в течение всей десятилетней истории работает исключительно в правовом поле", - подчеркнул генеральный директор компании Тарас Корнияченко.

Напомним, ранее Северный апелляционный хозяйственный суд Киева 25 ноября отказал в удовлетворении иска компании "Тедис Украина" относительно штрафа Антимонопольного комитета Украины (АМКУ), компания планировала подать кассацию.

"Тедис Украина" одна из ведущих украинских компаний по предоставлению логистических и дистрибьюторских услуг в области потребительских товаров.

Национальная логистическая структура насчитывает 32 региональных структурных подразделения.

Компания охватывает розничную торговую сеть, состоящую из около 50 000 розничных точек продаж по всей территории Украины. Общий штат компании насчитывает 2500 сотрудников.