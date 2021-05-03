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США не уходит полностью из Афганистана, - Блинкен

Новина українською → США, Понедельник 03 мая 2021 06:43
США не уходит полностью из Афганистана, - Блинкен Фото: Энтони Блинкен, госсекретарь США (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

США не уходит полностью из Афганистана. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Об этом шла речь в интервью в программе "60 минут" на CBS News.

По его словам, то, что США выводит войска из Афганистана вовсе не означает то, что США уйдет оттуда полностью.

"То, что наши войска возвращаются домой, не означает, что мы уезжаем", - говорит Блинкен.

По его словам, в Афганистане остается посольство США и поддержка, которую США оказывает Афганистану. Это касается экономической поддержки, развития, гуманитарной помощи - все это остается.

"Мы работаем в Афганистане 20 лет и иногда забываем, зачем мы вообще туда поехали. А именно для того, чтобы разобраться с людьми, которые напали на нас 11 сентября. И мы сделали", - сказал Блинкен.

Напомним, Афганистан покинули уже около 100 американских военных. Полностью вывести войска из Афганистана США планирует до сентября.

Ранее сообщалось о риске вывода войск НАТО из Афганистана. Есть вероятность, что страна станет убежищем для террористов.

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