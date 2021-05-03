США не уходит полностью из Афганистана, - Блинкен

США не уходит полностью из Афганистана . Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Об этом шла речь в интервью в программе "60 минут" на CBS News.

По его словам, то, что США выводит войска из Афганистана вовсе не означает то, что США уйдет оттуда полностью.

" То, что наши войска возвращаются домой, не означает, что мы уезжаем", - говорит Блинкен.

По его словам, в Афганистане остается посольство США и поддержка, которую США оказывает Афганистану. Это касается экономической поддержки, развития, гуманитарной помощи - все это остается.