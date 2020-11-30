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Вывод российской войск из Приднестровья с Москвой не обсуждался, - Кремль

Автор: Игорь Литвиненко

В Кремле заявили, что не обсуждали с Молдовой вопрос вывода российских войск из Приднестровья. В Российской Федерации рассчитывают на продолжение диалога с Молдовой.

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Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передают "РИА Новости".

Он назвал диалог с бывшим президентом Молдовы Игорем Додоном относительно вопроса Приднестровья "более конструктивным".

"Предварительного обсуждения этой темы нет. Конечно, мы рассчитываем на то, что потребность в более сбалансированном подходе в контексте наших двухсторонних отношений велика", - заявил Песков.

В Кремле рассчитывают, что конструктивизм в переговорах между Россией и Молдовой будет продолжаться.

Напомним, сегодня новоизбранный президент Молдовы Майя Санду выступила за вывод оперативной группы российских войск из непризнанного Приднестровья. Также она заявила, что российских миротворцев в Приднестровье должна заменить миссия ОБСЕ.

До этого Санду регулярно выступала с заявлениями о недопустимости размещения российских войск в Приднестровье.

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