Вывод "миротворцев" из Приднестровья: в МИД России ответили Санду

Фото: Мария Захарова (facebook.com/maria.zakharova.167)

Намерение избранного президента Молдовы Майи Санду добиваться вывода российских войск из Приднестровья направлено на подрыв усилий по мирному урегулированию. Присутствие российских военных в Приднестровье обеспечивает стабильность в регионе.

Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга.

"Мы рассматриваем данное заявление как направленное на подрыв усилий по мирному урегулированию Приднестровской проблемы", - заявила она.

При этом Захарова добавила, что в Приднестровье "миротворцы" присутствуют уже 25 лет.

"Хотели бы напомнить, что уже 25 лет в регионе, где присутствуют российские миротворцы, сохраняется стабильность, не проливается кровь, не слышны выстрелы", - подчеркнула она.

Напомним, ранее Майя Санду заявила, что будет добиваться вывода Оперативной группы российских войск из региона.

Ранее Санду заявила в комментарии РБК-Украина, что в ближайшее время проведет встречу с президентом Украины.

Также после объявления результатов выборов Санду заявила, что Молдова будет строить дружеские отношения с Украиной.