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Виведення "миротворців" з Придністров'я: у МЗС Росії відповіли Санду

Москва, П'ятниця 27 листопада 2020 11:56
Виведення "миротворців" з Придністров'я: у МЗС Росії відповіли Санду
Фото: Марія Захарова (facebook.com/maria.zakharova.167)
Автор: РБК-Україна

Намір обраного президента Молдови Майї Санду домагатися виведення російських військ з Придністров'я спрямоване на підрив зусиль щодо мирного врегулювання. Присутність російських військових в Придністров'ї забезпечує стабільність в регіоні.

Про це заявила офіційний представник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова під час брифінгу.

"Ми розглядаємо цю заяву як спрямоване на підрив зусиль щодо мирного врегулювання Придністровської проблеми", - заявила вона.

При цьому Захарова додала, що в Придністров'ї "миротворці" присутні вже 25 років.

"Хотіли б нагадати, що вже 25 років у регіоні, де присутні російські миротворці, зберігається стабільність, не проливається кров, не чутні постріли", - підкреслила вона.

Нагадаємо, раніше Майя Санду заявила, що домагатиметься виведення Оперативної групи російських військ з регіону.

Раніше Санду заявила в коментарі РБК-Україна, що найближчим часом проведе зустріч з президентом України.

Також після оголошення результатів виборів Санду заявила, що Молдова буде будувати дружні відносини з Україною.

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