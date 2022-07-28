Вывезли радиоактивные материалы с Чернобыльской АЭС. Разоблачена незаконная схема

Правоохранители разоблачили незаконную схему по вывозу радиоактивных материалов с Чернобыльской АЭС. Фигуранты дела также присвоили около 3 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора .

По данным следствия, в 2015-2016 годах был заключен договор между частным предприятием и Чернобыльской АЭС. Компания должна была демонтировать, переделать и освободить от регулирующего контроля оборудования и конструкций машинного зала 1-го блока станции. Это является последним этапом обращения с радиоактивными материалами.

Предприниматель фактически не провел деактивацию трубы массой 391,5 тонны. При этом рабочие подделали документы и присвоили 3 млн гривен из государственных средств.

Также из Зоны отчуждения вывезли зараженные ионизирующим излучением материалы, после чего их передали третьим лицам.

Сейчас руководителю частного предприятия сообщено подозрение по нескольким статьям УК Украины (ч. 5 ст. 191 ч. 3 ст. 265, ч. 2 ст. 366). Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Фото: разоблачили схему по вывозу опасных материалов с Чернобыльской АЭС