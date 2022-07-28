Вивезли радіоактивні матеріали з Чорнобильської АЕС. Викрито незаконну схему
Правоохоронці викрили незаконну схему з вивозу радіоактивних матеріалів з Чорнобильської АЕС. Фігуранти справи також привласнили близько 3 млн гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.
За даними слідства, у 2015-2016 роках був укладений договір між приватним підприємством та Чорнобильською АЕС. Компанія повинна була демонтувати, переробити та звільнити від регулюючого контролю обладнання та конструкцій машинної зали 1-го блоку станції. Це є останнім етапом поводження з радіоактивними матеріалами.
Підприємець фактично не провів деактивацію труби масою 391,5 тонни. При цьому робітники підробили документи та привласнили 3 млн гривень з державних коштів.
Також з Зони відчуження вивезли заражені іонізуючим випромінюванням матеріали, після чого їх передали третім особам.
Наразі керівнику приватного підприємства повідомлено підозру за декількома статтями КК України (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 265, ч. 2 ст. 366). Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.
Фото: викрили схему з вивозу небезпечних матеріалів з Чорнобильської АЕС
Нагадаємо, що у Києві викрили групу псевдоволонтерів, які привласнили кошти, які збирали на лікування дітей.
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