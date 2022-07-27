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Собирали деньги для больных детей. В Киеве разоблачили группу "волонтеров"

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Киев, Среда 27 июля 2022 18:09
Собирали деньги для больных детей. В Киеве разоблачили группу "волонтеров" Фото: полиция разоблачила псевдоволонтеров, которые присваивали пожертвования (npu.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

В Киеве разоблачили группу псевдоволонтеров, которые выманивали средства якобы на помощь больным детям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию.

Участниками мошеннической схемы были двое жителей столицы, 1985 и 1988 годов рождения, и женщина, 1991 года рождения.

Аферисты зарегистрировали благотворительные организации, создали сайты и организовали сеть колл-центров. Диспетчеры по телефону просили у граждан финансовую помощь. Они уверяли, что деньги пойдут на лечение больных детей.

Мошенники указывали реквизиты фейковых волонтерских организаций, а полученные взносы использовали для собственных нужд.

Правоохранители ликвидировали три колл-центра и пять арендованных помещений. Во время обысков изъяли более 600 тысяч гривен, 2 400 евро, 900 долларов, 124 мобильных телефонах, 15 ноутбуков, банковские карты, флеш-накопители и черновые записи.

По данному факту открыли уголовное дело по ч. 3 ст. 190 УК. Прокуроры готовят объявить мошенникам подозрение. Им грозит тюремное заключение от 3 до 8 лет.

Фото: в Киеве разоблачили псевдоволонтеров (npu.gov.ua)

Напомним, полиция разоблачила псевдоволонтеров, которые собирали средства для армии, но приобрели за них люксовые автомобили.

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Киев полиция мошенническая схема
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