Собирали деньги для больных детей. В Киеве разоблачили группу "волонтеров"

В Киеве разоблачили группу псевдоволонтеров, которые выманивали средства якобы на помощь больным детям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию .

Участниками мошеннической схемы были двое жителей столицы, 1985 и 1988 годов рождения, и женщина, 1991 года рождения.

Аферисты зарегистрировали благотворительные организации, создали сайты и организовали сеть колл-центров. Диспетчеры по телефону просили у граждан финансовую помощь. Они уверяли, что деньги пойдут на лечение больных детей.

Мошенники указывали реквизиты фейковых волонтерских организаций, а полученные взносы использовали для собственных нужд.

Правоохранители ликвидировали три колл-центра и пять арендованных помещений. Во время обысков изъяли более 600 тысяч гривен, 2 400 евро, 900 долларов, 124 мобильных телефонах, 15 ноутбуков, банковские карты, флеш-накопители и черновые записи.

По данному факту открыли уголовное дело по ч. 3 ст. 190 УК. Прокуроры готовят объявить мошенникам подозрение. Им грозит тюремное заключение от 3 до 8 лет.

Фото: в Киеве разоблачили псевдоволонтеров (npu.gov.ua)