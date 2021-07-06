Вывезли за город, избили и отобрали деньги: в Киеве будут судить двух полицейских

В Киеве сообщили о подозрении двум работникам полиции охраны. Они избили иностранца и отобрали у него деньги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры .

Подозрение по факту превышения власти, вымогательства, незаконного лишения свободы и кражи объявили двум полицейским роты реагирования Оболонского РО УПО.

Согласно материалам следствия, 1 июля 2021 года, почти в полночь, двое сотрудников полиции охраны под надуманным предлогом остановили гражданина Армении и начали проводить незаконный личный обыск, требуя от него денежные средства в размере 500 гривен.

Не достигнув своей преступной цели, полицейские заставили мужчину сесть в служебный автомобиль и вывезли его в пустынное место в районе Лесного массива в Киеве.

Прибыв на место, полицейские начали наносить по туловищу потерпевшего удары руками и резиновыми дубинками, после чего отобрали у него 500 гривен и беспроводные наушники.

Сейчас полицейским сообщено о подозрении и избраны меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.