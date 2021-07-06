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Вивезли за місто, побили та відібрали гроші: у Києві судитимуть двох поліцейських

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Вівторок 06 липня 2021 15:27
Вивезли за місто, побили та відібрали гроші: у Києві судитимуть двох поліцейських Фото: в Києві двоє поліцейських побили іноземця (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

В Києві повідомили про підозру двом працівникам поліції охорони. Вони побили іноземця та відібрали в нього гроші.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури.

Підозру за фактом перевищення влади, вимагання, незаконного позбавлення волі та крадіжки оголосили двом поліцейським роти реагування Оболонського РВ УПО.

Згідно із матеріалами слідства, 1 липня 2021 року майже опівночі, двоє працівників поліції охорони під надуманим приводом зупинили громадянина Вірменії та почали проводити незаконний особистий обшук, вимагаючи від нього грошові кошти у розмірі 500 гривень.

Не досягнувши своєї злочинної мети, поліцейські змусили чоловіка сісти до службового автомобіля та вивезли його до безлюдного місця в районі Лісного масиву у Києві.

Прибувши на місце, поліцейські почали наносити по тулубу потерпілого удари руками та гумовими кийками, після чого відібрали у нього 500 гривень та бездротові навушники.

Наразі поліцейським повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

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