UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Не всех вывезли. На "Азовстали" еще остается более 100 гражданских, - Кириленко

Фото: Павел Кириленко (facebook.com)
Автор: Евгений Прокопенко

На "Азовстали" еще остаются гражданские, их там больше сотни. А в Мариуполе сейчас проживает около 100 тысяч горожан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"В Мариуполе сейчас около 100 тысяч жителей в общей сложности проживает. Есть люди, которые не хотят покидать город. А на "Азовстали" больше сотни гражданских осталось", - рассказывает Кириленко.

По его словам, на самом заводе обстрелы не прекращаются.

"Авиация там работает постоянно. Тихо там бывает иногда во время эвакуации. Россияне не заинтересованы, чтобы люди выезжали на подконтрольную Украине территорию", - говорит руководитель Донеської ОВА.

Также Павел Кириленко рассказал, что и сегодня бои велись по всей линии соприкосновения в Донецкой области. Однако ВСУ не уступает врагу.

"Сегодня были попытки прорыва на Лиманском направлении. Однако враг был отбит и отошел на свои старые позиции, где находился две недели назад. Украинские защитники не дают ему продвигаться, держат сои позиции", - резюмировал Кириленко.

Напомним, вчера мы сообщали, из Мариуполя и "Азовстали" удалось эвакуировать 173 человек. Украинские военные помогали эвакуации ценой своей жизни.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеМариуполь