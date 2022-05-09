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Не всіх вивезли. На "Азовсталі" ще залишається більше 100 цивільних, - Кириленко

Фото: Павло Кириленко (facebook.com)
Автор: Євгеній Прокопенко

На "Азовсталі" ще лишаються цивільні громадяни, їх там більше сотні. А в Маріуполі наразі проживає близько 100 тисяч містян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Павла Кириленка.

"В Маріуполі зараз близько 100 тисяч жителів в цілому проживає. Є люди, які не хочуть покидати місто. А на "Азовсталі" більше сотні цивільних лишилося", - розповідає Кириленко.

За його словами, на самому заводі обстріли не припиняються.

"Авіація там працює постійно. Тихо там буває іноді під час евакуації. Росіяни не зацікавлені, щоб люди виїжджали на підконтрольну Україні територію", - говорить керівник Донеської ОВА.

Також Павло Кириленко розповів, що і сьогодні бої велися по всій лінії зіткнення у Донецькій області. Однак ЗСУ не поступається ворогу.

"Сьогодні були спроби прориву на Лиманському напрямку. Однак ворог був відбитий і відійшов на свої старі позиції, де знаходився два тижні тому. Українські захисники не дають йому просуватися, тримають сої позиції", - резюмував Кириленко.

Нагадаємо, вчора ми повідомляли, з Маріуполя та "Азовсталі" вдалося евакуювати 173 людей. Українські військові допомагали евакуації ціною свого життя.

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