Вывел миллионы гривен и довел до банкротства. СБУ разоблачила банковского мошенника

"По материалам СБУ сообщено о подозрении одному из чиновников украинского банка, действия которого довели финансовое учреждение до банкротства. По версии следствия, злоумышленник незаконно выводил средства из банка, чем нанес государственному Фонду гарантирование вкладов 25 млн грн убытков", - говорится в сообщении.

Задокументировано, что должностные лица банка систематически заключали "убыточные" для себя соглашения с другими банками, в том числе по приобретению/продаже иностранной валюты.

Как следствие, эти и другие операции банка привели к его неплатежеспособности в 2017 году. В настоящее время это финансовое учреждение находится в процедуре ликвидации.

При этом государственный Фонд гарантирования вкладов, компенсирующий средства вкладчикам из числа физических лиц, понес от этой противоправной деятельности миллионный ущерб, 25 млн гривен из которых уже подтверждено экспертизой.

В настоящее время одному из фигурантов противоправной сделки сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения, а также продолжается комплекс следовадственных и других процессуальных действий, направленных на доведение непосредственной причастности к преступной деятельности других фигурантов расследования.

Разоблачение и блокирование противоправной деятельности осуществляли сотрудники СБУ и Национальной полиции при процессуальном руководстве Подольской окружной прокуратуры Киева.