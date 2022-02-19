Выступление Зеленского на Мюнхенской конференции: онлайн-трансляция

Как сообщали в ОП, на полях коференции Зеленский запланированы встречи с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, канцлером Германии Олафом Шольцом, вице-президентом США Камаллой Гаррис.

"Главные вопросы - угрозы у границ Украины. Наши силы безопасности и обороны полностью контролируют ситуацию. Мы не реагируем на провокации и стремимся к установлению мира исключительно дипломатическим путем", - написал Зеленский в соцсетят по прилету в Мюнхен.

Ситуация на Донбассе сегодня

Боевики продолжают обстреливать позиции украинских военных, кроме того они осуществляют провокации, обстреливая свои же позиции. По данным штаба ООС, сегодня на Донбассе погиб один украинский военный.

Прикрываясь якобы наступлением украинских войск главари "ДНР" и "ЛНР" вывозят жителей ОРДЛО на территорию России. На неподконтрольной Украине территории боевики объявили мобилизацию.

На сегодня было запланировано заседание ТКГ, но Россия отказалась от участия. Украинская сторона в ТКГ расценивает это как сознательное намерение продолжать нагнетание ситуации.

РБК-Украина следит за тем, что происходит сегодня на Донбассе